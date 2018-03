La última apuesta de Tesla: sus propios restaurantes

Elon Musk no se detiene a la hora de idear nuevas formas de expandir el negocio de Tesla. Esta vez no se trata de sus revolucionarios automóviles, sino que las protagonistas serán sus reconocidas estaciones de recarga, las que en un futuro no muy lejano podrían estar acompañadas de restaurantes.



Según un tuit publicado por el propio multimillonario, su más reciente propuesta involucra la inauguración de un pequeño restaurante drive-in con estilo retro en Santa Mónica, California.



Para concretar el inicio de esta nueva fuente de ingresos, Tesla ya habría solicitado los permisos de construcción, con lo que se podría hacer realidad la visión de Musk de combinar un restaurante de comida rápida con la exhibición de escenas de películas clásicas de los años 50.



