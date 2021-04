Universidad ORT se destacó en el ranking de sostenibilidad THE Impact Rankings

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ranking busca medir el progreso de las universidades del mundo concretamente entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Por tercer año consecutivo, la publicación Times Higher Education (THE) presentó los resultados de Impact Rankings, que mide el trabajo de las universidades de todo el mundo en cuanto a su desempeño en áreas contempladas en los 17 ODS adoptados por los Estados miembros de la ONU.

Esta tercera edición es la primera que cuenta con la participación de la Universidad ORT Uruguay, la cual, entre 1.155 universidades, quedó ubicada entre los puestos 401-600 del ranking global y tuvo una destacada actuación, a nivel desagregado, en cada uno de los cuatro ODS en los que participó: “Educación de calidad”, “Producción y consumo responsables”, “Paz, justicia e instituciones sólidas” y “Alianzas para lograr los objetivos”.



En el ODS número 4, “Educación de calidad”, ORT quedó ubicada en el top 30 de universidades del mundo, entre los puestos 201-300 de 966. Esto se debe, no solo al aporte que se hace desde ORT en términos de investigación educativa, sino también a la realización de eventos e incorporación de temas vinculados al desarrollo sostenible en los planes de estudio de las materias.



En el caso del ODS número 12, “Producción y consumo responsables”, ORT quedó posicionada 101-200 de un total de 503 universidades que presentaron información sobre esa área. El peso de la campaña #ORTrecicla fue fundamental, ya que no solo ha llevado a reducir y reciclar las cantidades de papel y de plástico que se utilizan en la universidad, también trabaja en su cadena de valor para incentivar la incorporación de prácticas sostenibles.



Tanto en el caso del ODS número 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, como el 17, “Alianzas para lograr los objetivos”, ORT quedó ubicada en el primer tercio de universidades en el mundo. Esto deja en evidencia la colaboración y el diálogo que mantiene la universidad con los distintos actores de la sociedad (sectores público y privado, y ONG), y la incorporación de sostenibilidad a su gobernanza.



De acuerdo al académico de ORT Dr. Nicolás Gambetta —quien recabó los datos del desempeño de la universidad en cuanto a los ODS—, THE Impact Rankings surge con el fin de mostrar cómo las universidades incorporan los ODS de la ONU a su actividad, con el fin de que sus carreras y graduados generen un impacto social, ambiental y económico en la comunidad.



“A diferencia de otras organizaciones, las universidades generan externalidades positivas muy significativas, justamente porque su rol es formar profesionales que actuarán como líderes en el proceso de transformar las organizaciones y la sociedad. El poder de replicación que tiene una universidad en la sociedad sobre los temas de sostenibilidad probablemente excede al de cualquier otra organización, ya que lo realiza desde la formación, la investigación y la extensión. Por eso es importante la existencia de este ranking”, concluyó.