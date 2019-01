Uruguay avanza en la producción de cloro-soda libre de mercurio

Desde hace un año, Uruguay cuenta con una planta de producción de cloro-soda libre de mercurio: Alliance Uruguay. Se trata de la primera en el país que elabora este producto sin metales pesados y 100% amigable con el medioambiente.



Ubicada en el Parque Industrial de Pando y con una inversión que insumió US$ 8.5 millones, la firma elabora soda cáustica, hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico. En total su producción alcanza las 8 toneladas por día de cloro pudiendo incrementarla a 14 en caso de que la demanda lo requiera.



En sus primeros pasos, fue “fundamental” el apoyo que se recibió tanto de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) como del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, puntualizó la gerente general de Alliance, Virginia Boschetti.



En apenas 12 meses de operación, la empresa nacional – que se originó de una joint venture entre el grupo inversor Klaff Realty y AVS Technology- concretó importantes hitos tales como expandirse internacionalmente, tener presencia en las góndolas de supermercados y conquistar a clientes de gran porte como Coca Cola y Cousa, entre otros.



Su tecnología de punta, desarrollada en el país y que ya se exportó a otras ciudades del globo, permite ratificar el acuerdo internacional al que se suscribió el país para proteger la salud humana de los efectos del mercurio. El Convenio de Minamata rige desde agosto de 2017 y exige eliminar el uso de este elemento químico para 2025 para las naciones que lo conforman.



“Nos presentamos al mercado con productos de primera calidad. La tecnología que desarrollamos no solo otorga una producción limpia sino que origina una calidad muy superior que existía en el mercado local”, aseguró Boschetti.



La ejecutiva puntualizó que es necesario concientizar a la sociedad de la importancia de lo que significa “producción libre de mercurio”. “Es un contaminante de los peores que existen, porque no se elimina, ataca al sistema nervioso de las personas y, sin importar en qué cantidad uno tenga contacto con ese producto, siempre es dañino”, explicó.

valor agregado Exportar conocimiento Es común escuchar que Uruguay exporta en gran medida productos sin valor agregado. AVS Technology, en cambio, diseña y construye plantas con tecnología uruguaya al mundo. En su haber, además de su fábrica en el Parque Industrial de Pando, desarrolló cuatro plantas para el exterior (una en Brasil, dos en España y otra en Argentina) y en este momento construye otra que se ubicará en el norte de Brasil.

La prueba está en lo que ocurrió en la ciudad japonesa Minamata en la década del ’50, donde se registró la muerte de más de 100 personas que ingirieron pescado y mariscos contaminados con mercurio. O en la eliminación de los termómetros de este elemento químico.



La elaboración de Alliance, en cambio, no contiene metales pesados ni mercurio. “Por más que sabíamos que llegábamos con una excelente propuesta, teníamos claro que la resistencia al cambio existiría”, agregó en referencia al obstáculo interno que tuvo que sortear.



Y es que ni el cruce de fronteras ni llegar al destinatario final estaba en sus planes para este año, pero una situación ajena a la empresa los forzó a cambiar el rumbo trazado. Previo a su creación, el mercado estaba dominado por la empresa monopólica Efice, productora de cloro-soda desde hace más de 60 años con tecnología que usa mercurio.



La incorporación de un nuevo jugador en el rubro ocasionó una reticencia tal que un grupo de empresa junto al competidor histórico los bloqueó, e incluso se les negó ingresar a la gremial Asiqur. Alliance respondió efectuando una denuncia en Defensa de la Competencia en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por colusión, de la que aún no se emitió dictamen.



desafíos De la adversidad nace una oportunidad

Sin embargo, de ese obstáculo, nació una oportunidad para la empresa al tener que buscar otros clientes internos y externos para subsistir. Por un lado, optó por cruzar fronteras y arribar con su producto en Brasil.



La elección de este destino residió en que la firma tenía una primera experiencia en el país vecino. Y es que AVS Technology exportó anteriormente al mundo varias plantas, entre ellas, una a Fortaleza.



A nivel local, varias empresas confiaron en su producto como Coca Cola, Frigorífico de Pando, Schneck, Cousa, Sapolio, Electrón y recientemente Tienda Inglesa.



En esta misma línea, están en etapa de licitación con la empresa que provee a UPM y Montes del Plata, Kemira, la cual fabrica aditivos químicos para la industria del papel.



“En la medida que trabajen con productos que no contienen mercurio ni metales pesados mejorarán la calidad de sus efluentes. Estimamos que por ese lado vamos a tener una buena receptividad”, consideró Boschetti.

“El mercurio es un contaminante de los peores que existen, porque no se elimina y ataca al sistema nervioso de las personas". Virginia Boschetti Gerente general de Alliance

En la actualidad, el 50% de lo que se produce es para el mercado interno, mientras que la mitad restante se vende al exterior. “Esta relación debería cambiar a 75% - 25% a favor del mercado interno”, aseguró. De todas formas, de ser necesario tiene la capacidad de abastecer el total de la demanda nacional.



La fábrica hoy está montada para suministrar hasta el 60%, pero con una rápida adaptación se podría alcanzar al 100%. En concreto, demandaría unos ocho meses de reestructura y una inversión de US$ 1.500.000.



Esto no implicaría detener la producción de planta, sino solo una parada técnica de cuatro días.

competencia Pulseada por proveer a OSE

La firma ganó una compra directa para proveer a OSE de hipoclorito de sodio. Cuando ya habían culminado el 80% de la entrega, la empresa monopólica que produce cloro-soda con tecnología que usa mercurio presentó un recurso en el que alegó precio predatorio por parte de Alliance y se suspendió la compra. Mientras Alliance había ofertado un precio de $ 5.9 el litro, el proveedor histórico se la vendía a $ 11.9.



Frente a esa situación, se realizó una nueva licitación en la que este último desplomó el valor de su oferta inicial de $ 11.9 a $ 1.5 el litro. “Una condición sine qua non para fijar un precio predatorio es dominar el mercado, cosa que nosotros no hacíamos. Además que no estábamos por debajo de nuestros costos”, explicó la ejecutiva.



Sostuvo que a raíz de este descenso de costos, el ente público redujo ocho veces el costo de su producto, lo que se traduce en casi US$ 1 millón por año.



“OSE hoy utiliza un producto contaminado y, en definitiva, contribuye a la contaminación del medioambiente. Pero entendemos que tiene sus trabas, porque tiene que adjudicar por mejor precio”, afirmó al añadir que se debería evaluar también la calidad del producto.

metas Próximos pasos

Para el año entrante se trazó como meta proveerle sus productos a OSE y apostar a ganarse la confianza de más clientes. “No siempre es fácil llegar a las góndolas de los supermercados, porque los grandes players del rubro las acaparan. Pero es importante que el consumidor pueda elegir entre un producto con o sin mercurio”, aseguró.



Añadió que “seguirán trabajando en presentarse y convencer a clientes de probar el producto, porque quienes lo prueban, lo eligen”. Por último, enfatizó en la importancia de concientizar de lo dañino que es el uso de este elemento químico con mercurio tanto para las personas como para el país y el planeta.



“Todavía faltan unos cuantos años para llegar al 2025 y es mucha la contaminación que se puede generar hasta esa fecha. Así que, si bien entendemos que para el gobierno es nuevo el tema, debe accionar para no continuar dañando al planeta y menos cuando hay una alternativa limpia”, remató.