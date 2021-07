Uruguay estrena el nuevo Clase C de Mercedes-Benz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Autolider, representante de Mercedes-Benz en Uruguay, presentó el nuevo Clase C, una versión que conjuga la clásica sofisticación de la marca alemana con la más alta tecnología en un vehículo híbrido de gran rendimiento. De esta manera, el país se transformó en el primero de América Latina en ofrecer el nuevo modelo.



“Tecnología, confort y eficiencia. Esas son las características principales de esta generación, que llegó al mercado uruguayo para traer renovación a un modelo emblemático de Mercedes-Benz”, expresó Martín Pérez, gerente Comercial de Vehículos de Pasajeros de Autolider, firma que comercializa Mercedes-Benz en el país.



Gracias a la nueva gama EQ con motorizaciones Mild-Hybrid, el nuevo Clase C incorpora mecánicas con generador de arranque integrado y un sistema de batería de alta eficiencia, que le brindan una gran potencia y consumos muy contenidos.



El exterior atrae miradas. Con sus líneas dinámicas y llantas de aleación, da la sensación de estar en movimiento incluso cuando el vehículo no está encendido. El diseño exterior presenta un perfil con efectos luminosos y la parrilla del radiador, característica de la firma alemana, marca el frente creando un atractivo vehículo deportivo.



La pantalla LCD del panel central es la vedette del interior de este vehículo. Con 11,9” y una leve inclinación hacia la butaca del conductor, permite una mejor operatividad de las diferentes funciones al conducir. Esa pantalla se complementa con un tablero totalmente digital y comandos en el volante.



El tapizado en cuero, líneas dinámicas y una gran amplitud de cabina, hacen que se trate un vehículo con confort, estética única y lujo para un automóvil ejecutivo que también se puede disfrutar con familia y amigos.



En Uruguay ya están disponibles dos modelos. El C 180 Avantgarde cuenta con un motor de 4 cilindros en línea turbo Mild-Hybrid, potencia máxima 170 CV + 20 CV y transmisión automática de 9 velocidades, un exterior de pintura metalizada y un interior con tapizado en cuero ARTICO en diferentes combinaciones de colores acorde al gusto de cada cliente. Su precio en el mercado local es de US$ 59.990 IVA incluido.



Por su parte, el Mercedes-Benz C 300 AMG Line posee también un motor de 4 cilindros en línea turbo Mild-Hybrid, pero con una potencia máxima de 258 CV + 20 CV y transmisión automática de 9 velocidades. Su precio es de US$ 79.990.