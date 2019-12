La plataforma uruguaya Gurucargo fue adquirida por firma regional de logística

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La plataforma tecnológica uruguaya de logística Gurucargo fue adquirida por un jugador regional del sector, confirmó Alejandro Esperanza, CEO de la empresa.

Esperanza dijo además que por ahora no pueden dar más detalles de la operación porque se encuentra en "proceso de transición que durará hasta marzo de 2020", por lo que no está claro su papel y el de su socio y uno de los cofundadores de la compañía Eric Waizman (Andrés Israel, el tercer fundador ya no forma parte del negocio) hasta no concluir esta etapa.

"La negociación comenzó a mitad del año pasado y nosotros tenemos la oportunidad de quedar vinculados, es algo que estamos analizando porque tenemos ganas de hacer nuevos proyectos", comentó.

La plataforma uruguaya permite comparar precios, opciones de crédito y calificaciones de transportistas, y hacer reservas de servicio logístico en forma online. En el último año había incursionado en el mercado brasileño donde este año logró un incremento de un 500% de sus negocios.