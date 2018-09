Unos US$ 180 mil costará el smartwatch más caro del mundo

El nuevo reloj de Tag Huer logra combinar la tradicional y prestigiosa relojería suiza con los nuevos gadgets tecnológicos del mundo de los relojes inteligentes.



Buscando satisfacer las necesidades de sus consumidores -personas acostumbradas a estar hiperconectadas- es que la fabricante suiza reveló el precio y los nuevos detalles de su más reciente modelo, el Tag Heuer 45 Connected Modular Full Diamond, el que con un precio de US$ 180 mil por unidad, se queda sin discusión con el título del smartwatch más caro del mundo.



La pieza, fabricada en colaboración con Intel y Google, no solo estará adornada con oro blanco y 589 diamantes, sino que será compatible con teléfonos equipados con sistemas Android y iOS.



Su tecnología, además, le permite funcionar como GPS, para realizar pagos sin contacto y equipado con una pantalla de alta definición, la que puede ser intercambiada por una cubierta idéntica al de los relojes mecánicos.



Si bien esta no es la primer apuesta de Tag Hueur en el terreno de los smartwatch, sí es sin duda la más lujosa, ya que sus demás modelos conectados de firma parten en los US$ 1.200.