US$ 52,8 millones: la astronómica hipoteca de Beyoncé y Jay-Z

Aunque con un patrimonio que suma más de US$ 1.000 millones de acuerdo al último ranking de artistas más millonarios elaborado por Forbes podrían comprar cualquier propiedad disponible en el mercado, la pareja más poderosa del mundo del espectáculo, Jay-Z y Beyoncé, decidieron optar por pedir un préstamo para costear la adquisición de su nueva mansión ubicada en California.



De acuerdo a lo publicado este jueves por el portal de noticias Quarts, los cantantes estadounidenses firmaron una hipoteca por US$ 52,8 millones con Goldman Sachs para su nueva vivienda avaluada en US$ 88 millones.



Según los reportes, los intérpretes -que actualmente realizan una gira en conjunto por Europa y Norteamérica- pagarán un interés fijo inicial de 3,4% hasta 2022, por lo que el pago mensual de la pareja ascendería a unos US$ 200 mil, cifra que les permitirá continuar aumentando su fortuna e invirtiendo su patrimonio en otros activos.