Vendimia: un mayor volumen de cosecha respecto a 2020

Terminó una nueva vendimia en Uruguay con resultados alentadores. Y si bien esta vez esta cosecha no logró el perfil de la de 2020 por el efecto de las lluvias en el mes de febrero, sí tuvo características excepcionales en cuanto en la cantidad de uvas que ingresaron a bodega.



Durante la vendimia 2021, 164 bodegas cosecharon en Uruguay 99.574.103 kilos de uva, una con un promedio de alcohol de 10,52 grados. El volumen de este año es un 6,5% mayor que el de 2020 y una diferencia en el grado alcohólico de 0,85.



Para el presidente de INAVI, Enól. Ricardo Cabrera, no se trata de comparar una vendimia con otra. “Todas las vendimias en Uruguay son diferentes. Nuestro clima es muy cambiante en los meses de enero, febrero y marzo y ello significa que habrá diferencias en los resultados”.



A su juicio, la cosecha de este año, presentaba características muy similares a la de 2020 “hasta que las lluvias de febrero nos hicieron temer un decrecimiento de la calidad. Afortunadamente, ello no sucedió”.



El presidente de INAVI señaló que “el efecto fue favorable para ganar kilos producidos sin perjuicio de una baja de alcohol de 0,8°. Ante ello, el Directorio del Instituto tomó las debidas precauciones y adecuó los vinos de mesa blancos, claretes y rosados ajustando a la baja su exigencia de alcohol mínimo situándola en 9°5”.



Por otra parte, destacó Cabrera, este año “encontraremos vinos que serán muy valorados en Uruguay y en el mundo. Vinos blancos con excelente perfil sensorial y variedades tintas VCP cuya cosecha se dilató en el tiempo a fin de ganar mayor alcohol y tipicidad general”.



La cosecha 2021 reportó unos 6 millones de kilos de uva más que la de 2020. “En definitiva, buen alcohol, sanidad y vinos característicos”, puntualizó.