Viasono celebra 15 años de sueños con nueva sede en Pocitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El texto de las invitaciones para el aniversario número 15 de Viasono resumía en cuatro palabras aquello que Noelia Copiz siente por la marca que creó con 24 años: “15 años soñando juntos”. Los 250 invitados (amigos, familiares, y clientes) que arribaban el jueves 14 de marzo al inmenso local de 1.500 metros cuadrados y tres pisos ubicado en la Rambla y Plaza Gomensoro veían ese mismo mensaje replicado en los cientos de globos repartidos por doquier.



La nueva sede de la empresa requirió de reformas edilicias durante ocho meses para convertirla en su lugar perfecto. “Dimos vuelta el local. Hoy funcionamos en un espacio con una vista privilegiada. Estamos en el lugar que siempre soñamos”, remarcó la dueña de Viasono, Noelia Copiz.



En esta megaobra fue clave su esposo y arquitecto Nicolás, quien puso su sello en ese local, y también en el cambio de rumbo que adquirió la empresa seis años atrás, en el que pasó de vender productos de descanso a mobiliario multimarca. “Es amante del diseño, tiene buen gusto, empezó a viajar y seleccionar productos para ponerle la impronta que la tienda tiene hoy”, afirmó.



Hoy trabajan con grandes firmas de colchones (la inglesa Dunpolillo y la española Flex son ejemplos) pero se decidió sumar la línea propia Viasono con seis modelos de gran calidad, confort y diseño exclusivo. Para desarrollarla se tuvo en cuenta el feedback con los consumidores: qué quieren, qué les gusta y cuáles son sus necesidades. Estos colchones tienen capas de látex y se destacan por su estética particular y original. Las terminaciones son hechas con materiales naturales como lino, algodón y seda, e incluso tienen detalles en cuero.



El gran secreto del éxito y crecimiento de la marca ha sido la calidad de los productos que comercializan y el servicio que brindan. “Solucionamos cualquier problema que surja. Las garantías son reales, y si algo sucede, no ponemos excusas, ni cansamos al cliente, le cambiamos el producto de forma inmediata”, aseguró Aguirre.



Por eso, se trata al cliente como a un amigo, y se procura que se sienta a gusto dentro de la tienda. “Hay una calidez especial que se respira apenas entrás, eso se percibe y nos lo comentan”, apuntó Copiz. La dueña intuye que se debe al gran cariño puesto en cada paso dado.



Su foco dio frutos ya que el boca a boca entre los clientes resultó ser la mejor carta de presentación y publicidad. “Queremos que el cliente quede contento con lo que se lleva. Sabemos que si se va satisfecho y feliz con su compra nos va a recomendar”, opinó el gerente comercial de Viasono, Sergio Aguirre.



historia Romper las barreras para crecer

Emprender con 24 años y siendo mujer en 2004 fue difícil, pero logró sortear los desafíos que se le presentaron en el camino para llegar a donde hoy está.



La empresa se ha consolidado en el mercado local y en la actualidad ofrece productos de diseño que se caracterizan por su calidad y originalidad. El objetivo es ofrecer algo distinto a lo que hay en el mercado uruguayo, por lo que su staff suele viajar periódicamente para estar atento y descubrir las tendencias europeas. Se destaca Ziuver, una línea holandesa de diseño, y gran calidad, cuyos muebles y accesorios tienen el tamaño ideal para los apartamentos de hoy.



El padre de Noelia estaba en el rubro de los colchones, y le dio el primer empujón para “manejarse”: le prestó un local, y le envió algo de la mercadería que fabricaba en Brasil. “Más allá de la técnica en el rubro, mi padre me transmitió mucha confianza en mí misma y ese fue el puntapié necesario para crear mi negocio”, aseguró Copiz.



Nicolás Stratta, Noelia Cópiz, Gabriela Paez, Leticia Cópiz.

VEA LA GALERIA..

after office Un momento para festejar los logros

No es casualidad que el agasajo haya sido con un after office digno de una fiesta de 15. Noelia es mamá de tres niñas pequeñas pero siente este negocio de colchones, sommiers y mobiliario multimarca como un hijo más, y quiso hacer un evento a tono con las 15 primaveras.



No faltó ningún condimento. La barra Glow!, incluso, diseñó un trago especial con Campari, Apple Cinnamon, tónica y champagne llamado Via Sono. Se inspiraron en Italia para crear este aperitivo fresco, con poca graduación etílica e ideal para el horario del festejo.



El catering a cargo de Miguel Sordi incluyó deliciosos bocaditos con mini croustades de verduras, jamón crudo, caviar, pavita, dijon y romero, y risotto de hongos. Los foodtrucks se degustaron frente al mar con un soñado atardecer de testigo. Santa Clara Brasas sirvió pinchos de intercostal de feedlot con queso provolone, salsa criolla y papas rústicas. Los más golosos tenían tres tortas heladas (brownie, cheesecake y torta cookie) de Cake Pops a elección.



La DJ Patricia Wolf musicalizó la fiesta con un toque lounge; mezcló ska, punk y algo ecléctico con más ritmo. Nacho Obes cantó covers de Michael Jackson, Elton John y Brian Adams. Y la artista plástica Andrea Sugo pintó en vivo.