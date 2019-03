Victoria's Secret invertirá al menos US$ 6,1 millones para abrir siete tiendas en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La marca de lencería Victoria's Secret confirmó una inversión que será de al menos US$ 6,1 millones en la apertura de siete tiendas en Uruguay.

Gerardo Marcado, director de Grupo David y responsable de la expansión de la marca estadounidense en países de Latinoamérica, confirmó a El País en conversación telefónica desde Panamá que el plan es abrir los primeros locales de Victoria's Secret y su marca paraguas Bath & Body Works en el primer semestre de 2020.

De la marca Victoria's Secret serán tres tiendas "pequeñas" especializadas en beauty & accesories (beauty, panties, bolsos carteras, entre otros productos) de entre 80 metros cuadrados (m2) y 200 m2 que requerirán una inversión de entre US$ 700.000 y US$ 1 millón, y una gran tienda full concept de más de 1.000 m2 que insumirá entre US$ 1 millón y US$ 5 millones, detalló.

"El plan de expansión es abrir todas las tiendas, pero dependemos de la disponibilidad de los mall (shopping). Ya comenzamos negociaciones en 2018, ahora estamos tramitando los permisos, lo que nos llevará unos siete meses y luego vendrá la parte de encontrar las locaciones", detalló Marcado.

La primera etapa será solo en Montevideo, pero la marca tiene en estudio abrir otra tienda en Punta del Este. "Ese destino lo vimos y está en una segunda fase de expansión, pero todo va de la mano del desarrollo de la marca en Montevideo", informó el ejecutivo.

DATO Otra marca complementaria En paralelo a la apertura de las tiendas insignia, también sumará tres locales de Bath & Body Works, otra de las marcas de Victoria Secret's que ocuparán superficies superiores a 200 m2, para lo que destinarán cerca de US$ 1 millón por local. También se elegirán espacios dentro de los shopping, dijo.

El responsable del grupo dijo que la oferta de productos se definirá antes de las aperturas y tendrá en cuenta cuál es la demanda del consumidor en talles y las colecciones de la marca en ese momento. "Las compras son programadas cada seis meses entonces no sé cuál será en el momento de apertura, pero se inclinará hacia la oferta general que esté lanzando la marca en ese momento. La estrategia de precios se define también cuando se van a introducir el país por lo que no están definidos aún", adelantó.

Marcado aclaró que la llegada de la marca al país no afectará la oferta de productos en free shops, que lo maneja otras operadoras por otros canales. "Son mercados distintos, manejados por otros operadores. Lo que haremos es complementar la oferta de productos".

Macaro aclaró que para las tiendas en Uruguay no estará habilitada la posibilidad de compra online.

Uruguay forma parte de la expansión de la marca por parte de Grupo David en Latinoamérica —que abrió este año en Guatemala— que sumará además los mercados de Argentina y Paraguay.