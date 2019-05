Virgin Galactic muda su programa espacial de California a Nuevo México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La compañía Virgin Galactic mudará su programa de desarrollo y pruebas de expediciones espaciales desde Mojave en California a Spaceport America en Nuevo México, ambos en EE.UU., anunció el viernes el presidente de la firma, Richard Branson.



El traslado era esperado desde que en febrero pasado Virgin Galactic despidió a casi medio centenar de empleados durante una transición de un programa de pruebas a uno de vuelos comerciales con clientes que pagarán por ir al espacio.



Los despidos en California representaron menos del 5% del personal de la compañía, e incluyeron trabajadores tanto de Virgin Galactic como su socio The Spaceship Company que construye los vehículos que Virgin opera.



En una rueda de prensa el viernes en el Capitolio en Santa Fe junto con la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Branson indicó que Virgin Galactic se ha asociado con Nuevo México después que el estado completara la construcción del primer "espaciopuerto" del mundo.



Spaceport America, ubicado en un terreno de 7.300 hectáreas, 145 kilómetros al norte de El Paso y 70 kilómetro al norte de Las Cruces, es la primera terminal construida específicamente para usos comerciales que no ha sido antes un aeropuerto o infraestructura federal de cualquier tipo.



Los inquilinos actuales de la terminal, aparte de Virgin Galactic, incluyen UP Aerospace y Armadillo Aerospace que han operado desde sus pistas.



"Nuevo México ha cumplido su promesa de construir un espaciopuerto de primera clase y el primero en el mundo", indicó Branson.



"No podría estar yo más entusiasmado al anunciar que estamos listos a traer a Nuevo México una línea espacial de primera y de clase mundial", añadió.



Lujan dijo que la mudanza tendrá un gran impacto en la economía del estado.



"El anuncio de Virgin Galactic es un acontecimiento increíblemente positivo para el futuro económico de nuestro estado y el futuro aeroespacial en general", agregó.



"Con estos trabajadores aquí y estos planes finalmente implementados, estoy segura de que Nuevo México servirá como rampa de lanzamiento para el crecimiento rápido de esta industria", dijo la gobernadora Lujan.