Viuda de Steve Jobs compra casa más cara de San Francisco por US$ 16,5 millones

Con una fortuna de US$ 20 mil millones, a Laurene Powell, la viuda del exitoso fundador de Apple, Steve Jobs, no se le hizo difícil quedarse con la mansión más cara de toda la ciudad de San Francisco.



La quinta mujer más rica del mundo solo necesitó de 39 días para comprar una mansión de 570 m2 que cuenta con cuatro plantas, cinco dormitorios y una cocina de mármol y que se ubica frente a la bahía de la ciudad y con una vista privilegiada hacia el Golden Gate.



Con esta compra, avaluada en US$ 16,5 millones, Powell ya suma cuatro propiedades en la ciudad de las flores, las que comparte con sus tres hijos y su novio, el ex alcalde de Washington Adrian Fenty.