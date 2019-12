Vivir de rentas, sin tener que lidiar con inquilinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La seguridad del ladrillo con la practicad de un papel. Es lo que muchos inversores aspiran lograr, pero no siempre es fácil de concretar. Obtener ese mix al momento de invertir en inmuebles es posible gracias al servicio de administración de propiedades que ofrece Meikle Bienes Raíces.



Es frecuente que una persona desee invertir su dinero en un inmueble para utilizar como renta, pero no quiera ocuparse del mantenimiento o lidiar con inquilinos. Para aportar en este punto, Meikle ofrece la posibilidad de encargarse de todo lo relacionado con la vivienda.



En concreto, se ocupan de pagar las cuentas, controlar la propiedad, cuidarla y mantenerla. “Tratamos de molestar al dueño lo menos posible, para que no tenga que ocuparse de nada y pueda disfrutar de la renta”, aseguró la directora de Meikle, María José Albanell.



Por otra parte, responder ante cualquier imprevisto que pueda surgir. “Nuestra propuesta se diferencia por hacer el seguimiento durante todo el plazo del contrato. Estamos presentes todo el tiempo. Si el inquilino tiene un problema nos llama y se lo resolvemos en tiempo y forma, para ser lo más eficientes posible”, explicó Albanell.



En definitiva, para el inquilino son el “dueño de la propiedad”.



Ocuparse de realizar el seguimiento del alquiler implica el pago mensual de la renta, abonar los impuestos correspondientes, entre otros. Por otro lado, gestionar otro tipo de tareas tales como pintar, cubrir algún desperfecto o arreglar algún artefacto del departamento.



Dentro de los servicios que realizan está el pago de IRPF e IRNR mensual y, en caso de que se requiera, la liquidación de impuestos anuales. A su vez, se asesora al propietario de los correspondientes pagos de impuestos, para efectuarlos de la forma más rentable y conveniente posible.

Ignacio y María José Albanell, directores de Meikle. Foto: L. Durán

Para estas funciones, cuentan con un departamento contable y asesores externos especializados en el tema, detalló Albanell.



La relación entre ambos actores se ve beneficiada a través de la intermediación. Al ser un tercero es más fácil la mediación ante alguna discrepancia y muchas veces se logran mejores resultados, que cuando se enfrentan directamente propietarios e inquilinos.



“A veces las diferentes costumbres de uno y del otro causa que, lo que para uno esté perfecto, para otro sea inaceptable. La intervención de un tercero, muchas veces ayuda”, señaló la directora.



El público que recurre a este servicio es, por un lado, el extranjero. Y por otro, aquellas personas que han vivido siempre de rentas pero, que por algún motivo u otro, prefieren desligarse de este seguimiento. Por ultimo, aquellas personas que se encuentran en actividad, trabajando, y no tienen tiempo o no quieren encargarse.



En esta línea, comentó que el asesoramiento es un aspecto clave. “En este rubro, es esencial aconsejar bien a nuestros clientes. Esto provoca que generemos una relación estrecha con ellos, en el cual la confianza juega un papel preponderante y nos permite aplicar el Know How adquirido a través de los años. Siempre hay cosas que podemos hacer para que las propiedades se alquilen mejor y más rápido”, resaltó.



La confianza no es algo que exista de por si. La larga trayectoria de Meikle en el mercado local con más de 35 años, ratifican su seria labor. “La transparencia y la honestidad son dos de nuestros principales valores. En el trabajo diario toda gestión que se realice queda registrada y el cliente tiene total acceso a esa información para que no se generen confusiones. Que el cliente se sienta seguro de que sus bienes están siendo bien administrados”, remarcó.

Renta temporaria Además de este servicio, administran propiedades para renta temporaria principalmente en dos edificios: ON y Loop. El primero está ubicado estratégicamente sobre 26 de marzo, a 300 metros de la rambla y cinco cuadras de World Trade Center y Montevideo Shopping y se conforma de monoambientes y apartamentos de un dormitorio.



Loop, por otro lado, es un complejo residencial compuesto por 3 edificios circulares de 5 pisos, 24 unidades por torre emplazado en Avenida de las Américas. Los apartamentos son de 1 y 2 dormitorios.

Una nueva unidad para satisfacer al cliente

Meikle realiza este servicio desde 2012. En un comienzo, lo efectuaba dentro de su propia estructura, hasta fue adquiriendo más volumen y se optó por crear una nueva unidad para enfocarse en esa área.