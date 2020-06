Volkswagen completa su inversión con Ford en la firma de inteligencia artificial Argo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ford anunció este martes que la alemana Volkswagen (VW) ha completado su inversión de US$ 2.600 millones en la empresa de desarrollo de conducción autónoma Argo AI, con lo que el control de la empresa estadounidense se divide entre los dos fabricantes de automóviles.

Inicialmente, Ford invirtió en febrero de 2017 mil millones de dólares en Argo AI para incorporar su tecnología de inteligencia artificial en vehículos autónomos y licenciar la tecnología a otros fabricantes de automóviles.



Y en julio de 2019, Ford y Volkswagen anunciaron un acuerdo para ampliar su cooperación al área de vehículos eléctricos y conducción autónoma que incluía la inversión del fabricante alemán de US$ 2.600 millones en Argo AI.



De esta cifra, VW aportaría US$ 1.000 millones en líquido y US$ 1.600 millones por la aportación de su filial Autonomous Intelligent Driving (AID).



El vicepresidente de Ford para vehículos autónomos, John Lawler, señaló hoy en un blog de la compañía que "la inversión de Volkswagen en Argo AI se completó el 1 de junio", a pesar de que "las incertidumbres del ambiente empresarial de hoy han creado problemas para las asociaciones e inversiones en el espacio de la conducción autónoma".



Lawler destacó que la presencia de VW en Argo AI hace que el software de la empresa sea "el primero con planes de introducción tanto en Europa como en Estados Unidos", lo que la convierte en la plataforma con "el mayor potencial de presencia geográfica" entre todas las tecnologías de conducción autónoma de hoy en día.



Pero Ford también destacó que, a pesar del acuerdo con VW, el fabricante estadounidense "seguirá independiente y ferozmente competitivo para producir su propio servicio de conducción autónoma" y que "Ford no está reduciendo su gasto total en el espacio de vehículos autónomos".



Por su parte, Bryan Salesky, consejero delegado de Argo AI, y Reinhard Stolle, vicepresidente de la compañía, señalaron en un blog que con la finalización de la inversión de VW se han "convertido en una empresa global y damos la bienvenida a los nuevos compañeros a la familia de Argo AI".



Los directivos de Argo AI añadieron que su sede en la localidad alemana de Munich será la sede europea de la compañía y su quinto centro de ingeniería, tras los existentes en las localidades estadounidenses de Pittsburgh, Detroit, Palo Alto y Cranbury.



La creación de Argo Munich ampliará la plantilla de la compañía a más de 1.000 trabajadores en todo el mundo, concluyó Argo AI.