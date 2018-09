Volkswagen se despide en 2019 de su mítico "Escarabajo"

Volkswagen anunció el jueves que en 2019 dejará de producir definitivamente a su mítico "Escarabajo", con dos últimos modelos para "celebrar la rica herencia" de un coche que marcó la historia del automóvil.



"La pérdida del Escarabajo luego de tres generaciones y cerca de siete decenios, debería provocar una variada gama de emociones entre sus numerosos devotos", dijo Hinrich Woebcken, CEO de Volkswagen América del Norte, quien subrayó que la empresa se concentrará en vehículos más grandes y en coches eléctricos.



No obstante, el ejecutivo dejó abierta la puerta a una resurrección del Escarabajo. "Nunca digas nunca", afirmó.



Volkswagen planea ofrecer dos modelos finales; uno cupé y otro convertible. Ambos tendrán rasgos que evocarán versiones previas y un precio de US$ 23.305 o más, dijo la empresa.



El popular auto debutó en el mercado estadounidense a comienzos de la década de 1950 y se popularizó masivamente con la película de Disney "The Love Bug" estrenada en 1968.

El "Beetle", como se denomina en inglés, dejó de venderse en Estados Unidos en 1979 pero siguió siendo fabricado en México y Brasil, según la publicación Car and Driver.



Volkswagen, lo hizo reaparecer en Estados Unidos en 1997 y lo presentó el "New Beetle".



No obstante, la historia del coche arranca en la era nazi. El primero fue desarrollado por el ingeniero austríaco Ferdinand Porsche con el respaldo de Adolf Hitler.