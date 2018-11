Volkswagen y Ford negocian desarrollar juntos vehículos eléctricos y autónomos

Las automotrices alemana y estadounidense entregarían un actualización de los avances de las discusiones antes de fin de año, dijo la fuente, que pidió no ser identificada.



Portavoces de ambas compañías sólo reiteraron lo que han dicho antes sobre la colaboración de las empresas en el desarrollo de vehículos comerciales.



"Nuestro (memorando de entendimiento) con VW cubre conversaciones sobre posibles colaboraciones en varias áreas. Es prematuro compartir detalles adicionales en este momento", dijo el portavoz de Ford, Alan Hall, en un correo electrónico.



Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están discutiendo la posibilidad de asociarse para compartir el costo del desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos. Las asociaciones en tecnología de conducción autónoma difieren según la región.



Honda Motor Co dijo este mes que invertiría US$ 2.750 millones y compraría una participación en la unidad de vehículos de conducción autónoma Cruise Automation de General Motors Co para desarrollar en conjunto autos para el uso en flotas de servicio de transporte a nivel mundial.



VW y Ford están bajo presión para lanzar más vehículos eléctricos en Europa, que está endureciendo las reglas de emisiones a raíz del escándalo de contaminación por emisiones de los motores diésel de Volkswagen.



El director de finanzas de Volkswagen, Frank Witter, dijo el martes que el fabricante de automóviles está abierto a alianzas más profundas con compañías externas, especialmente en el área de conducción autónoma.



Witter dijo que compartir la plataforma de automóviles eléctricos MEB con Ford era teóricamente posible, aunque VW actualmente se concentra en el desarrollo de tecnologías de vehículos eléctricos en sus propias marcas.



[EN BASE A REUTERS]