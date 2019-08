Volkswagen invertirá US$ 585,3 millones en una fábrica del estado de Sao Paulo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gigante automotriz alemana Volkswagen anunció inversiones por 2.400 millones de reales (unos US$ 585,3 millones) en una fábrica del estado brasileño de Sao Paulo, el más rico y poblado del país.



En un comunicado, el Gobierno regional detalló que el monto de las inversiones será aplicado entre 2019 y 2020 para la producción de un nuevo modelo en la planta de la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial de la región metropolitana de Sao Paulo.



El anuncio fue realizado en la ciudad alemana de Wolfsburg, matriz de la fabricante automotriz, por el jefe global de Operaciones de la compañía, Ralf Brandstätter, con la presencia del presidente de Volkswagen para América Latina, Pablo Di Si, y del gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria.



"Alemania tiene una altísima tecnología en la fabricación de automóviles, especialmente Volkswagen. Aquí se hace lo que hay de más moderno en el mundo y ese es un anuncio muy importante para la economía paulista", declaró Doria.



Con la inversión se calcula que serán generados 1.500 empleos directos e indirectos, de los cuales cien plazas serán destinadas para ingenieros.



El nuevo modelo, del que no se ofrecieron más detalles y cuyo primer prototipo está siendo probado en la unidad Anchieta, de Sao Bernardo do Campo, fue desarrollado totalmente en Brasil y después de su lanzamiento será producido también en Europa.



El cinturón industrial de Sao Paulo concentra entre el 25% y el 30% de la producción nacional de automóviles, aunque en los últimos años ha sentido los efectos de la crisis e, inclusive, la fabricante Ford anunció este año que cerrará su planta en Sao Bernardo do Campo.



El sector camina a paso lento hacia la recuperación y en julio el país produjo 266.371 vehículos, un aumento del 8,4% respecto al mismo mes del año anterior y lo que supone el mejor julio desde 2013, impulsada por las ventas del mercado interno y las condiciones de crédito.



En el acumulado del año, la producción creció un 3,6% al pasar de 1.680.169 unidades producidas entre enero y julio de 2018 a 1.740.676 en el mismo periodo de 2019