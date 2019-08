Volkswagen niega estar interesado en comprar participación en Tesla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volkswagen dijo ayer jueves que no está interesado en comprar acciones en Tesla, posición contraria a un reporte de prensa que aseguró que su presidente ejecutivo, Herbert Diess, quería adquirir acciones en la firma estadounidense para acceder a su tecnología de software y baterías.



"La especulación de Manager Magazin sobre la compra de una participación en Tesla carece de base", dijo un portavoz de Volkswagen en un comunicado enviado a Reuters.



Manager Magazin dijo que Diess se reúne de manera habitual con el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, por la experiencia de la firma estadounidense en el diseño de software y baterías, y que Tesla se ha resistido hasta el momento a los intentos de Volkswagen por forjar una alianza.



"Diess entraría de inmediato si pudiera" dijo la revista citando a un alto ejecutivo de Volkswagen a quien no identificó.



Según el reporte, la adquisición de una participación sería suficiente para que la automotriz alemana accediera al conocimiento tecnológico de Tesla.



No obstante, un obstáculo podría ser conseguir el consentimiento de las familias Piech y Porsche -controladoras de Volkswagen- para que financien la compra de la participación, agregó la revista.



Tras el rechazo de Volkswagen al reporte, las acciones de Tesla recortaban las ganancias obtenidas antes de la apertura de los mercados. A las 1613 GMT, subían un 0,42%, a US$ 212,3, mientras que las de la firma alemana mejoraban un 1,2%, a 144,36 euros.



En base a Reuters