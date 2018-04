¿Fin de una era? Volkswagen planea cambiar de logotipo para refrescar su imagen

Volkswagen es una de las marcas más populares y que más ventas registra desde sus inicios, en el año 1937, y por eso no es raro que su logotipo (VW) sea uno de los más reconocidos a nivel mundial.



Sin embargo eso podría cambiar en un futuro no muy lejano porque la empresa tiene planes de modificar el diseño para refrescar su imagen y alejarse un poco de la descendencia alemana.



Jochen Sengpiehl, del departamento de marketing de la firma, aseguró que el logotipo “no se encuentra en buena forma si lo comparamos con los años anteriores, y en parte es porque la gente la ve como demasiado alemana”, dijo según publicó Autobild.



El mismo medio indica que los planes de la empresa es que el nuevo logotipo, que podría ver la luz recién el 2019, tenga más colores con el objetivo que los clientes de Volkswagen se sientan más identificados y se genere mayor “diversión”.



La nueva imagen de la empresa alemana podría llegar junto con el lanzamiento de las versiones de producción de los modelos eléctricos que aún se encuentran como prototipos, pero que esperan lanzar al mercado en el corto plazo.



Además, en paralelo se realizará una fuerte estrategia en redes sociales para que las personas se identifiquen lo antes posible con el renovado logotipo y la popularidad de la marca alemana no decaiga con el cambio de imagen.



