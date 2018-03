Volkswagen quintuplicará sus fábricas destinadas a producir modelos eléctricos

En medio de una positiva presentación de resultados, el CEO de Volkswagen, Matthias Müller, confirmó los esfuerzos del principal grupo automotor germano de participar con fuerza en el dinámico negocio de los automóviles eléctricos.



Para no quedarse atrás frente a otros fuertes competidores como Tesla o Ford, la compañía quintuplicará sus fábricas encargadas de producir sus modelos eléctricos -como el Sedric, en la imagen-, pasando de solo tres a 16 para 2022.



A esto se sumarán contratos con productores de baterías en Europa y China -que ascienden a unos US$ 25 mil millones- que asegurarán contar con la cantidad suficiente de baterías para que en los próximos dos años la cantidad de fábricas que produzcan motores no contaminantes llegue a nueve.



RELACIONADAS La industria móvil sale a conquistar el universo 5G y Uruguay también By EL PAIS La industria móvil sale a conquistar el universo 5G y Uruguay también La industria móvil sale a conquistar el universo 5G y Uruguay también ¿Cuánto invertirá Volkswagen en su marca principal? By Elisa Tuyare ¿Cuánto invertirá Volkswagen en su marca principal? ¿Cuánto invertirá Volkswagen en su marca principal?