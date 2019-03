Wall Street viste de jean con el debut de Levi Strauss, que se dispara 35%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wall Street arrancó la jornada este jueves rompiendo con la tradición y permitiendo que los inversores vistieran con jeans, una forma de homenajear el debut de Levi Strauss en bolsa tras más de 34 años fuera del parqué, que se disparaba hasta el 35% nada más comenzar las operaciones.

La firma, creadora de los pantalones de tela vaquera, volvió a la Bolsa de Nueva York minutos después de las 11:00 de ayer viernes, hora local, y protagonizó la ceremonia de apertura de la sesión bursátil, que sumaba a sus títulos el símbolo "LEVI" de la compañía con un precio de salida de US$ 17 por acción, que aumentó a US$ 22,15 en su primera operación y casi tocaba los US$ 23.

Levi's anunció el mes pasado la intención de cotizar de nuevo en los mercados por segunda vez en su historia, tras su retirada en 1985, después de 14 años en Wall Street.

Con esta operación, la compañía busca conseguir una valoración en bolsa de alrededor de US$ 5.400 millones para el conjunto de los 36 millones de participaciones lanzadas al parqué neoyorquino.

Una de sus principales competidoras, la marca de ropa Guess, perdía alrededor de un 15%, minutos tras el arranque de la sesión por unos resultados peores de lo estimado por Wall Street y con la amenaza del resurgir de la marca de tejanos.

La anécdota de la jornada era la tela vaquera, ya que los inversores —a los que habitualmente se les impide vestir con esta ropa tan informal— aparecían con prendas de vestir elaboradas con este tejido: americanas, pantalones y camisetas con el logo de la compañía que debutaba hoy.

Según las estimaciones de la compañía remitidas a la Comisión del Mercados y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), Levi Strauss ganó en el primer trimestre de su año fiscal (con cierre a 24 de febrero) entre US$ 130 y US$ 146 millones.

La empresa con sede en San Francisco (California) calcula una facturación neta de entre US$ 1.420 millones y US$ 1.435 millones.

Con lo que obtenga de esta operación pública de venta (opv), Levi Strauss busca financiar mejoras desde el punto de vista corporativo para la empresa basadas en el capital de trabajo, gastos operativos y desembolsos del capital, así como destinar parte a inversiones estratégicas.

La compañía pretende diversificar su producción al tiempo que mantiene el liderazgo en la producción de pantalones masculinos, cuya facturación aumentó un 3% en 2018 comparado con 2017.

Además, el documento señala como una de las prioridades de la firma es ampliar su presencia en "mercados emergentes clave", como China, India y Brasil, con los que asegurar un crecimiento a largo plazo.

China representa el 20% del mercado global de ropa, pero para la compañía fundada en 1853 solo supone el 3 % de la facturación neta en su último año fiscal.

Esta operación pública de venta está gestionada por las entidades Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of American Merrill Lynch, Morgan Stanley o Citigroup, entre otras.