Walmart cierra mayor compra de su historia por e-commerce indio

Pese a que hace solo semanas Amazon había manifestado su interés de quedarse con el 60% de Flipkart, una de las mayores firmas de e-commerce en India, fue finalmente Walmart la que logró cerrar el trato y adquirir una participación "inicial" de un 77% por US$ 16 mil millones.



Con esta compra, la más grande en la historia de la cadena minorista, ingresa a un mercado potencial de 1.300 millones de habitantes y en donde el comercio online crece de manera exponencial, haciendo que compañías como la misma Flipkart ya realice más de 500 mil entregas diarias y emplee a más de 30 mil personas.



No obstante, los mercados no reaccionaron de la mejor manera ante la multimillonaria compra, por lo que las acciones de Walmart cayeron un 3,1% durante la jornada, cerrando en US$ 83,08 por título.