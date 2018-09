Walmart compra la plataforma de entrega a domicilio Cornershop en US$ 225 millones

"Walmart Inc ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Cornershop, Inc. por 225 millones de dólares. De forma simultánea o poco después de dicha adquisición, Walmart espera vender a Walmex la operación del negocio de Cornershop en México y Centroamérica", dijo en un comunicado.



Las acciones de Walmex en la bolsa mexicana ampliaban sus ganancias y subieron un 3.7% a 54.64 pesos mexicanos impulsadas por el anuncio de la transacción, que analistas consideran estratégica para los esfuerzos de la mayor minorista del país por fortalecer sus entregas a domicilio y su presencia en el incipiente comercio electrónico local.



"La adquisición de Cornershop es muy especial para Walmex, ya que marca un gran paso hacia el cumplimiento de nuestro objetivo de convertirnos en el mejor minorista omnicanal en México", dijo Guilheme Loureiro, presidente de la compañía, citado en el texto.



El precio y otros términos de la transacción se basarán en el valor de mercado del negocio que será adquirido, tomando en consideración una serie de factores, incluidos los mejores intereses de Walmex y sus accionistas, explicó la compañía.



Cornershop, que también opera en Chile, seguirá siendo una plataforma abierta, agregó.



En tanto se concreta la operación, Walmex y Cornershop anunciaron un acuerdo bajo el cual los clientes de la plataforma podrán comprar productos en tiendas y clubes de Walmex en México al mismo precio al que se venden en las tiendas y clubes físicos.



El acuerdo comercial será implementado inicialmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las mayores ciudades del país.



Se estima que la adquisición de Cornershop, la cual está sujeta a las aprobaciones de las autoridades competentes, se cerrará antes de que concluya el año, dijo Walmex.



El mes pasado, Amazon comenzó a vender en línea en México bebidas y alimentos no perecederos, como botanas, dulces y licores, intensificando su competencia con minoristas locales.



[EN BASE A REUTERS]