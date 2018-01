Walmart negocia venta de participación en unidad brasileña a Advent

Walmart Stores Inc está en conversaciones con la firma de adquisiciones Advent International Corp y otros fondos para vender una participación importante en sus operaciones brasileñas, dijeron el domingo dos personas con conocimiento directo del asunto.



Walmart está siendo asesorada por Goldman Sachs & Co, según una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato. Otras empresas de capital privado que están considerando una inversión en la unidad brasileña son GP Investments Ltd y Acon Investments LLC, agregó la fuente.



Funcionarios de Walmart en Brasil no quisieron hacer comentarios. Advent y GP no quisieron hacer ninguna declaración. Goldman y Acon no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



El negocio en el extranjero de Walmart no es el motor de crecimiento que alguna vez fue, en momentos en que enfrenta una desaceleración económica en Brasil y la competencia de los minoristas de descuento en Reino Unido.



En 2016, el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, sugirió a los inversores que planeaba revisar su estrategia global de operaciones. Sus comentarios provocaron especulaciones de que Walmart buscaría reestructurar o incluso salir de los mercados donde ha tenido dificultades.



Brasil fue uno de los países citados con más frecuencia por los analistas como un objetivo potencial.