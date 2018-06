Walmart vende el 80% de su participación en Brasil

El número uno mundial de la distribución Walmart anunció ayer la venta de un 80% de Walmart Brasil al grupo inversor Advent International, una transacción por un valor desconocido que aún debe recibir luz verde de las autoridades brasileñas.



A raíz de la venta que espera concluir a fin de año, Walmart precisó en un comunicado que aguarda una pérdida neta de unos US$ 4.500 millones, que será registrada en las cuentas del segundo trimestre.



"Una parte significativa de la pérdida líquida se debe al reconocimiento de pérdidas acumuladas de conversión de moneda extranjera", precisó la empresa, y advirtió que la pérdida final puede variar debido a las alteraciones en el tipo de cambio.



No obstante, el gigante de la distribución no espera cambios significativos en las ganancias por acción este año fiscal, y "un leve impacto positivo" al siguiente.



Presente en Brasil hace 22 años, Walmart posee 438 tiendas en 18 estados del país sudamericano, que emplean a 55.000 funcionarios. En 2017, las ventas totales Walmart Brasil alcanzaron más de 25.000 millones de reales (unos US$ 6.682 millones).



RELACIONADAS Walmart cierra mayor compra de su historia por e-commerce indio By Elisa Tuyare Walmart cierra mayor compra de su historia por e-commerce indio Walmart cierra mayor compra de su historia por e-commerce indio Walmart ampliará entrega de comestibles ante creciente competencia By Diego Ferreira Walmart ampliará entrega de comestibles ante creciente competencia Walmart ampliará entrega de comestibles ante creciente competencia

"Walmart está comprometido con crear negocios fuertes y resistentes", dijo Enrique Ostale, vicepresidente ejecutivo y director de Walmart para Reino Unido, América Latina y África.



"Mantendremos una participación (de 20%) en Walmart Brasil y continuaremos compartiendo nuestra experiencia global en las ventas minoristas", añadió.



"Actuamos en Brasil hace más de 20 años, y estamos entusiasmados con esta asociación con el mayor distribuidor del mundo", apuntó por su lado Patrice Etlin, gerente y socio de Advent International.



El grupo, que opera en Brasil desde 1997, tiene inversiones en más de 30 empresas brasileñas de varios sectores.



Mundialmente, en los últimos 28 años realizó 40 inversiones en el sector de la distribución en 14 países.



Walmart posee en total más de 11.700 tiendas en 28 países, además de sus ventas en línea. Emplea a unos 2,3 millones de personas y en 2017 facturó unos US$ 500.300 millones.