Warren Buffett quiso invertir en Uber, pero la firma lo rechazó

El tercer hombre más rico del mundo quiso invertir US$ 3 mil millones en Uber Technologies a principios de este año, pero las conversaciones fracasaron debido a desacuerdos sobre los términos y el tamaño del acuerdo.



La transacción en Uber que no se materializó recuerda a la apuesta ganadora que Warren Buffett hizo por Goldman Sachs durante la crisis financiera, cuando invirtió US$ 5 mil millones, prestando su reputación al banco cuando estaba tambaleando tras el colapso de su rival Lehman Brothers.



En esta oportunidad, Buffett propuso términos similares a Uber a raíz de la crisis en la compañía. Según el acuerdo propuesto, Berkshire Hathaway, la firma de inversiones de Buffett, habría otorgado un préstamo convertible a Uber que habría protegido su inversión en caso de que Uber tuviese un aprieto financiero, al tiempo que proporcionaría un significativo aumento si Uber continuara creciendo en valor.



