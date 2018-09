Wayra, aceleradora de Telefónica, quiere un Silicon Valley en América Latina

Wayra, la aceleradora de empresas de la compañía española Telefónica, quiere transformar América Latina en un Silicon Valley del emprendimiento y la innovación mediante la financiación de empresas emergentes, explicó a Efe el director general de Wayra en México, Gabriel Cortina.



La empresa, con siete años de trayectoria y US$ 188 millones invertidos en empresas emergentes, presentó en Ciudad de México una nueva estrategia que pondrá el foco en acelerar empresas tecnológicas más maduras que hasta la fecha.



Wayra buscará compañías que tengan un plan de negocio claro y cuya actividad encaje con proyectos de telefónica relacionados en macrodatos, inteligencia artificial, interconexión digital o ciberseguridad.



"En siete años hemos invertido en 800 startups (empresas emergentes). De esas, todavía quedan activas más de 400", explicó Cortina, quien celebró que una veintena han alcanzado un valor superior a los US$ 50 millones.



Sin embargo, a partir de ahora, Wayra se centrará en consolidar "empresas más maduras" dado que "la estadística dice que siete de cada diez startups fracasan durante su primer año".



El director general explicó que el talento latinoamericano "emigra en búsqueda de oportunidades" fuera de la región, por lo que urge evitar que esto suceda. Por ello, Wayra pretende "replicar" en América Latina un Silicon Valley (centro tecnológico de Estados Unidos).



Wayra ofrece a innovadores proyectos tecnológicos capital semilla, espacio de oficinas y contacto con los clientes que tiene Telefónica en todo el mundo.



Además, aquellas empresas que realizan proyectos relacionados con los servicios de Telefónica pueden acabar trabajando con la compañía española, como es el caso de 100 startups nacidas en los últimos siete años.



Cortina se congratuló de que en México Wayra comenzó a operar cuando el Instituto Nacional del Emprendedor todavía no existía. Eso ha permitido el desarrollo de 45 empresas tecnológicas nuevas.



Wayra opera a través de 11 centros de operaciones en 10 países donde tiene presencia Telefónica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, México, Perú, España, Reino Unido y Venezuela.