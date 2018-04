Wells Fargo enfrenta multa de US$ 1.000 millones por abusos con préstamos

Dos reguladores estadounidenses han propuesto que Wells Fargo & Co pague US$ 1.000 millones en multas para resolver investigaciones sobre abusos en préstamos para seguros y créditos automotores en el tercer banco más grande de EE.UU., lo que ha opacado sus resultados del primer trimestre.

La entidad, con sede en San Francisco, dijo que podría tener que reemitir sus resultados para que reflejen el acuerdo final.

Las acciones de Wells Fargo perdían un 2,3%, a US$ 51,50, y eran el mayor lastre en el índice S&P 500. "Operacionalmente, Wells Fargo puede recuperarse, pero a nivel de reputación y cómo pesará sobre ellos US$ 1.000 millones, solo el tiempo lo dirá", comentó Art Hogan, estratega jefe de mercados de B. Riley, en Boston.

El banco, que aún se recupera de un prolongado escándalo de ventas en su negocio de banca minorista, halló inconsistencias en sus préstamos automotores en el verano boreal de 2017, lo que llevó a más investigaciones de reguladores.

Wells Fargo fue acusada de conducir a prestatarios pertenecientes a minorías a préstamos que no podían solventar, lo que resultaba en más tarifas, incumplimientos y ejecuciones hipotecarias que para prestatarios caucásicos, y de ofrecer bonos a empleados por ofrecer dichos créditos.

Para agradar a inversores y reguladores, el banco reformuló su estructura operacional, modificó a su directorio y contrató a un nuevo encargado de cumplimiento.

Sin embargo, eso no impresionó a la Reserva Federal de EE.UU., que en febrero impuso restricciones al crecimiento del banco, al que prohibió expandir su hoja de balance más allá de los niveles de 2017 hasta que hiciera cambios internos que abordara la administración de riesgo.

Wells estima que las restricciones al crecimiento de su hoja de balances recortará su ganancia anual entre US$ 300 millones y US$ 400 millones este año.

Pese a los problemas, el banco reportó un incremento de 6% en su utilidad y dijo que los ingresos netos aplicables a las acciones comunes subieron a US$ 5.530 millones, o US$ 1,12 por acción, en el trimestre que terminó el 31 de marzo, que se compara con US$ 5.230 millones, o US$ 1,03 por acción, hace un año.