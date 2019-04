Winter is Here

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La emoción se ha ido acumulando alrededor de los siete reinos a medida que la octava temporada de Game of Thrones se acerca a las pantallas de todo el mundo. Ya sea que sean nuevos y recién estén comenzando el viaje de Game of Thrones, o que le hayan jurado lealtad hace mucho tiempo, los fanáticos seguramente estarán expectantes para el día del estreno, este domingo 14 de abril.



Para seguir preparando el ambiente, Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número 1 del mundo, creó “White Walker by Johnnie Walker”, un whisky de edición limitada inspirado en los personajes más temidos y enigmáticos de Game of Thrones: los White Walkers. Infundiendo un escalofriante terror a todos los que se crucen en su camino, los White Walkers son un ejército temible y de sangre fría de los no-muertos.



Con el fin de garantizar que este nuevo whisky posea el carácter de los White Walkers, se sirve mejor directamente desde el freezer. Creado por el especialista en whisky George Harper, parte del equipo de master blenders de Johnnie Walker, este whisky tiene notas de azúcar caramelizada y vainilla, bayas rojas frescas con un toque de frutas del huerto, además de presentar maltas únicas de Cardhu y de Clynelish, una de las destilerías más conocidas del extremo norte de Escocia.



Si estás planificando disfrutar del regreso de Game of Thrones de HBO en casa con amigos, entonces un White Walker by Johnnie Walker es la manera perfecta de comenzar la noche. La botella de edición limitada revela un mensaje oculto e inesperado cuando se congela y cuenta con un 41.7% de APV (alcohol por volumen).