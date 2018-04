Zara le quita a Santander el título de la marca más valiosa de España

Amancio Ortega logró destronar a Ana Patricia Botín en el último estudio de la consultora Brand Finance en España. O así lo hizo por lo menos Zara, firma propiedad del multimillonario gallego, la que este año destronó a Santander como la marca más valorada del país ibérico.



Esto luego de que el estudio anual de la firma consultora ubicara al Grupo Inditex con un valor de 14.937 millones de euros (unos US$ 18.472 millones), cifra un 21% mayor que la del ranking de 2017 y que sobrepasa a los 13.772 millones de euros (unos US$ 17.030 millones) que registró la entidad financiera y los más de 9 mil millones de euros (unos US$ 11 mil millones) de BBVA, el tercero.



Además de los cambios en los primeros puestos, el estudio también reveló que de las 21 empresas catalanas presentes en el listado de firmas más valiosas, ocho de ellas ya trasladaron sus sedes hacia otras urbes españolas desde el inicio del referéndum independentista de octubre pasado.