Zuckerberg ganó US$ 3.000 millones sentado frente al Congreso

Puede que Mark Zuckerberg no haya convencido al Congreso de los Estados Unidos, pero parece que los inversores claramente piensan que el presidente ejecutivo de Facebook fue el ganador después de diez horas de testimonio el martes y miércoles.



Aunque las acciones de Facebook cayeron el jueves por la mañana, siguen subiendo casi un 3% desde que Zuckerberg entró en el Capitolio para enfrentar las preguntas del Senado.



Las acciones comenzaron a recuperarse el martes cuando los inversores digirieron las declaraciones preparadas previamente por Zuckerberg. En total, las acciones de Facebook han ganado un 4,5% desde el inicio de las operaciones el martes por la mañana.



Y eso se traduce en ganancias para el bolsillo de Zuckerberg, que posee más de 401,4 millones de acciones en Facebook. Ganó casi US$3.000 millones en los últimos días y ahora participación en la compañía vale alrededor de US$66.000 millones.



Eso representa casi todo el patrimonio neto total de Zuckerberg, un dato lo suficientemente bueno como para convertirlo en la séptima persona más rica del mundo, de acuerdo con los datos en tiempo real rastreados por Forbes.



Pero no solo él se ha beneficiado, todo el que tiene acciones de Facebook también. El valor total de la compañía en el mercado ha aumentado unos US$23.000 millones desde el martes por la mañana.



Sin embargo, las acciones siguen a la baja un 7% este año, lo que convierte a Facebook en la que peor desempeño tiene entre las grandes tecnológicas.



Las acciones han bajado un 16% desde el máximo histórico que alcanzaron antes de que saló a la luz el escándalo de datos de Cambridge Analytica, que ahora dice Facebook ha afectado a 87 millones de usuarios.



Lo peor ya pasó

El sentimiento general entre los analistas es que Facebook podría enfrentar peticiones de más regulación, pero pocos parecen pensar que terminará siendo golpeada con nuevas reglas paralizantes que podrían perjudicar sus ganancias.



Los inversores en otras acciones de medios sociales también están disfrutando de una subida.



Las acciones de Snap Inc -Snapchat- han aumentado más del 8% en los últimos días. Twitter ha ganado un 5%. Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, ha subido un 1%, mientras que el propietario de LinkedIn, Microsoft, ha subido un 2%.