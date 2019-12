Se enfría la guerra comercial tras el acuerdo entre China y Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos y China enfriaron ayer su guerra comercial, anunciando un acuerdo de “fase uno” que reduce algunos aranceles impuestos por Washington a cambio de un aumento de Beijing en las compras de productos agrícolas y de otros bienes estadounidenses.

Beijing acordó adquirir US$ 32.000 millones adicionales en bienes agrícolas en los próximos dos años, dijeron funcionarios estadounidenses, desde una base de compra de US$ 24.000 millones en 2017, antes del inicio de la guerra comercial. También aumentará las compras de bienes manufacturados, energía y servicios de Estados Unidos.



Washington suspenderá aranceles sobre bienes chinos que entraban en vigor el domingo y reducirá otros, según funcionarios. El acuerdo sería firmado por los principales negociadores la primera semana de enero en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó ayer por la mañana: “Hemos acordado un gran pacto de fase uno con China”. Los funcionarios en China “acordaron muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados, y mucho más”, agregó.



Durante una conferencia de prensa más tarde en la Casa Blanca, Trump afirmó que China alcanzaría los US$ 50.000 millones de dólares en compras agrícolas.

En una conferencia de prensa en Beijing, las autoridades chinas dijeron que los dos países lograron grandes avances en sus negociaciones y acordaron el texto para un pacto, pero no entregaron detalles específicos sobre la cantidad de bienes estadounidenses que China acordó comprar.

Compras chinas.

Estados Unidos había estado presionando a China por la cifra de US$ 50.000 millones después de que Trump dijo durante una rueda de prensa el 11 de octubre que ambos países habían acordado la “fase uno” de un acuerdo comercial que incluía una “compra de desde US$ 40.000 millones a US$ 50.000 millones de bienes agrícolas”.



Desde entonces, Beijing ha evitado comprometerse a comprar una cantidad específica de bienes productos agrícolas durante un cierto lapso.

Los funcionarios chinos dijeron que les gustaría la discreción para hacer las adquisiciones en base a las condiciones de mercado.



China importará más trigo, maíz y arroz de Estados Unidos tras el tratado, aseguró el viernes el viceministro de Agricultura chino, aunque no dio mayores detalles.



Estados Unidos acordó suspender aranceles sobre productos chinos valorados en poco menos de US$ 160.000 millones que iban a entrar en vigencia el 15 de diciembre, dijo Trump, además de recortar otros aranceles existentes al 7,5%.

El acuerdo cubre la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la agricultura, los servicios financieros, la moneda y las divisas, dijo ayer temprano un comunicado del Representante de Comercio de Estados Unidos.



El comunicado no mencionó los aranceles del 15 de diciembre, pero afirmó que Washington mantendrá aranceles del 25% sobre bienes chinos valorados en US$ 250.000 millones, pero recortó a la mitad, a un 7,5%, otros impuestos aduaneros aplicados a exportaciones con un valor de US$ 120.000 millones.



Trump explicó que los aranceles que se mantienen sobre importaciones chinas serán utilizados para negociar la “fase dos” del acuerdo comercial y que China quería que el inicio de esa “fase dos” sea inmediato y que él está de acuerdo.