El envejecimiento de América Latina que le hace facturar millones a Bayer 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las ventas en la región aumentaron un 6,7% en 2018, el séptimo año consecutivo de crecimiento, dijo el mexicano Eduardo Magallanes, vicepresidente senior de la División Farmacéutica para América Latina, que cuenta con presencia en 20 países y más de 1.530 empleados.



Magallanes y la vicepresidenta de Asuntos Médicos de la misma división y región, la colombiana Luz Cubillos, intervinieron este miércoles en Miami en una conferencia de prensa para presentar los resultados e informar de las estrategias de la compañía para América Latina y de las innovaciones en su portafolio de productos.



La región es la segunda de mayor crecimiento de las ventas de Bayer Farmacéutica, que totalizaron en todo el mundo US$ 18.755 millones, un 3,4% más que en 2017.



Por áreas destacan los crecimientos de las ventas en el Cono Sur (sin contar Brasil), que aumentaron un 20,6%, seguidas de la Región Andina (7,3%) y Centroamérica y el Caribe (0,3%).



Brasil, con un crecimiento del 5,1%, y México, con 3,2%, son responsables del 60% de la facturación regional.



El envejecimiento demográfico en América Latina, así como las consecuencias que ello tiene en la incidencia del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, componen una realidad para la que la multinacional fundada hace 120 años en Alemania, que abarca desde la aspirina a los medicamentos oncológicos de precisión, está preparada, según señalaron ambos ejecutivos.



En América Latina hay actualmente 76 millones de personas mayores de 60 años que representan el 10% de la población total, pero para los años 40 o 50 de este siglo el porcentaje habrá crecido geométricamente hasta llegar a un 20%.



El 60% de las personas mayores de 60 años padece al menos una enfermedad crónica degenerativa.



En 2018 hubo un millón de personas de ese grupo de edad que murieron por enfermedades cardiovasculares en la región, la mitad de ellas por infarto, y cada año se registran 1,1 millones de casos de cáncer y 600.000 muertes por esa enfermedad.



"Eso quiere decir que hay muchas necesidades médicas insatisfechas" y que "tenemos que tener muy presente que vamos a tener esos desafíos", resaltó Magallanes.



En unas declaraciones posteriores a Efe, el directivo subrayó que se necesita colaboración entre todos los actores de la salud (industria, gobierno, aseguradoras, pagadoras y pacientes) para estar sincronizados de cara a afrontar las consecuencias del cambio demográfico en una región que hasta ahora ha tenido una amplia base joven.



A su juicio, va a ser importante el transferir las enseñanzas y modelos de regiones como Europa, que ya han experimentado el envejecimiento como sociedad, y también el hacer un cambio de prioridades en las inversiones de salud porque "los dineros no alcanzan".



A preguntas de Efe sobre la crisis en Venezuela y cómo ha afectado a la compañía, Magallanes destacó que Bayer es una de las pocas multinacionales que siguen operativas de "manera integral" en ese país y van a seguir estándolo, porque su compromiso es con los "pacientes venezolanos".



La producción de medicamentos y su suministro sigue funcionando, aunque no cuentan con todo el portafolio, por los problemas que rodean a la importación, subrayó.



Tanto Magallanes como Castillo hicieron hincapié en la importancia que la investigación y desarrollo tiene para Bayer, que dedicó US$ 5.824 millones en 2018 y unos 8.000 empleados a ese fin, y cuenta con un importante historial de innovación externa y colaboraciones.



El 55% de esa inversión en I+D fue en la división farmacéutica.



Magallanes subraya que en América Latina Argentina destaca por ser el país que más contribución hace a las investigaciones de Bayer, seguido de Brasil, Colombia y México.



En 2018 Eylea (aflibercrpt, uso oftalmológico), Mirena (sistema intrauterino liberador de levonorgestrel) y Xarelto (rivaroxoban, antitrombótico) tuvieron altos índices de ventas en América Latina.



Actualmente Bayer Farmaceútica tiene 50 proyectos de investigación en marcha y de ellos están en Fase III (estudios con pacientes), ocho, que tienen que ver con el cáncer de próstata, el linfoma no Hodgkin y insuficiencia cardíaca reducida, entre otros.