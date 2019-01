España busca consolidarse como destino de lujo para el turismo sudamericano

Francisco Arroyo, consejero del ente, que cubre siete países de Sudamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay), explicó ayer a Efe que otro de sus objetivos principales es trasladar a esos turistas que "España es mucho más" que Madrid y Barcelona, destinos únicos de casi el 50% de los sudamericanos.



Arroyo detalló que en 2017 cerca de 1,2 millones de turistas de la región visitaron España, de los que 750.000 fueron argentinos, lo que "cuantitativamente no es una cifra muy importante", pero cualitativamente tienen un perfil que se acerca al "turista ideal" porque "gasta más del doble que la media".



En concreto, gasta unos 2.300 euros en sus estancias en España, frente a los 1.100 euros que de media se deja el turista internacional, según los datos que maneja Arroyo, ya que "pernoctan más" y "demanda muchos productos" locales y, además, "se pueden distribuir territorialmente y temporalmente".



En el caso de Argentina, "España está muy presente porque "culturalmente están más cerca", en el sentido de que consumen cine, series o literatura española y "es un público muy mitómano" que "es capaz de ir a visitar los lugares de rodaje" de alguna serie o película.



El consejero afirmó que, en el caso de países como Paraguay o Bolivia, donde aún no hay una "clase media importante", el turista que se busca es "el que tiene mucho dinero y viaja varias veces al año".



Para ello propone "una España de destinos de lujo, donde se come muy bien, donde hay hoteles de un altísimo nivel y donde se puede ir de compras".



Insistió en que el reto es que esos visitantes "descubran el resto" del país europeo, e indicó que una vez que salen de Madrid y Barcelona, "el boca a boca funciona muy bien".



Y ejemplificó que una de las actividades fuera de esas ciudades más elegidas por los turistas suramericanos es realizar "rutas por los paradores nacionales".



Destacó que entre los destinos más demandados fuera de las grandes ciudades está Andalucía y que, "en los últimos años" está aumentando su peso la zona norte del país.



No obstante, señaló que su estrategia está enfocada hacia "un segundo viaje a Europa", puesto que en el primero "entran por España para conocer otras capitales europeas", las principales "competidoras" en términos turísticos de la península para el turismo proveniente del sur de América.



Arroyo realizó este miércoles en Asunción una capacitación para que las agencias de turismo "se preparen para vender un viaje en exclusiva a España", ya que "si no lo hacen, lo está haciendo ya la gente por su cuenta".