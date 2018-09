La estadounidense SiriusXM, comprará el proveedor de música en "streaming" Pandora en US$ 3.500 millones

Sirius XM -controlado por Liberty Media Corp , propiedad del magnate de medios John Malone- ha creado una empresa que suministra más de 175 canales a conductores de automóviles, pero en gran medida ha quedado a la zaga de Pandora y Spotify Technology SA en el negocio del contenido móvil y en "streaming".



El acuerdo del lunes le da a SiriusXM y Pandora un valor de mercado de aproximadamente US$ 34.000 millones, superando los US$ 31.200 millones de Spotify, y se produce tras la compra de Sirius el año pasado de un 15% de las acciones preferenciales de Pandora por US$ 480 millones.



Las acciones de Pandora, que ha registrado pérdidas durante al menos los últimos ocho trimestres, inicialmente se dispararon un 18,4% a US$ 10,75 en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, superando un valor de oferta de US$ 10,05 basado en el precio del cierre de los papeles de Sirius el viernes.



Las acciones de Sirius, sin embargo, cayeron hasta un 5% a US$ 6,63, ya que los inversionistas temen que la compañía haya pagado en exceso por Pandora.