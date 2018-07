Las exportaciones cayeron en junio por tercer mes consecutivo

Por tercer mes consecutivo y como consecuencia de un fuerte descenso en la colocación de soja, en junio las exportaciones uruguayas se redujeron en la comparación interanual. El dato conocido este lunes a la tarde, correspondiente al sexto mes del año, mostró una baja de 17% al totalizar las ventas al exterior US$ 863 millones incluyendo las zonas francas, informó Uruguay XXI.



Esto se suma a las caídas de 0,2% de abril y de 0,8% en mayo, todas explicadas por lo ocurrido con la oleaginosa. Por ejemplo, en junio las exportaciones habrían crecido 6% si se excluye a la soja.



Los datos acumulados del primer semestre del año igual muestran una evolución positiva, con un aumento 2,3% frente al mismo período del 2017, alcanzando colocaciones por US$ 4.630 millones. En contraste a la evolución de las ventas de soja, “las exportaciones de celulosa, madera y subproductos, ganado en pie, y carne bovina fueron los de mayor incidencia positiva en el semestre”, destacó Uruguay XXI.



En el caso de la soja, “las exportaciones fueron 53% inferiores a las del primer semestre de 2017” y “el aumento de 8% en el precio promedio de exportación no logró compensar la caída del volumen exportado”.



La oleaginosa ha tenido una pésima cosecha por factores climáticos, con rendimientos que pasaron de cerca de 3.000 kilos por hectárea en la anterior zafra a una estimación de 1.241 kilos por hectárea en el presente año.