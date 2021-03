Las exportaciones dan otra señal de recuperación con crecimiento de dos dígitos en febrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones uruguayas volvieron a registrar un buen desempeño tras aumentar un 17,6% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior. Según los datos publicados ayer por la agencia de promoción de exportaciones e inversiones del país, Uruguay XXI, las solicitudes de exportación (que incluyen lo que sale desde zonas francas) totalizaron US$ 690 millones en el mes.

Si se analizan los datos procesados por la Unión de Exportadores (UEU) -que no incluyen las exportaciones que salen del país desde zonas francas- estas aumentaron 16,6% en febrero y registraron un crecimiento del 20% en el primer bimestre del año.



Según indicó Andrea Roth la presidenta de la UEU en diálogo con el suplemento de El País, Economía y Mercado, “en los últimos meses se están dando buenas señales” en las exportaciones y afirmó que el 2021 “será un año de crecimiento” en el que espera que se retomen los niveles de exportación previos a la pandemia. No obstante, advirtió que si bien los buenos precios internacionales de las materias primas son bienvenidos, se necesita “poner la mirada más allá de los vaivenes”.

El de febrero es el segundo crecimiento consecutivo de las exportaciones en lo que va del año, luego de que en enero registraran un aumento de 7,6%. Tras el impacto de la pandemia del COVID-19 las exportaciones uruguayas habían cerrado el 2020 con una caída anual de 12,5%, una retracción esperable -según los analistas- debido al contexto sanitario y económico mundial. No obstante, a partir del último trimestre del año pasado comenzaron a verse señales de recuperación, con valores en promedio similares a los de 2019 y para este año se espera que la recuperación continúe acelerándose en los próximos meses.



Según el informe de Uruguay XXI, en el acumulado de los dos primeros meses del año las exportaciones totalizaron US$ 1.345 millones, un 14,3% por encima de lo exportado en el período enero-febrero del año anterior.

Las ventas al exterior con mayor incidencia positiva durante el mes de febrero fueron los subproductos cárnicos, trigo, lácteos, madera, celulosa, margarina y aceites, otros alimentos y vehículos. Mientras que arroz, pescados y productos del mar, energía y concentrado de bebidas fueron las de mayor impacto negativo en el mes.



Los tres principales productos de exportación en febrero fueron la carne bovina, cuyas ventas totalizaron US$ 134 millones (1% más que en febrero del 2020); la celulosa, con ventas por US$ 103 millones (creció 9% interanual) y concentrado de bebidas con ventas por un total de US$ 47 millones (cayó 2% interanual).

Entre los productos con mayor incidencia negativa se destacó el arroz, cuyas ventas al exterior registraron una caída del 53% en febrero al totalizar ventas por US$ 14 millones, mientras que en el mismo mes del año anterior se habían exportado US$ 30 millones. Según el informe de Uruguay XXI, la baja se explica “fundamentalmente por los menores volúmenes exportados hacia Perú, Brasil, Turquía y Costa Rica, y por la ausencia de Senegal como comprador de arroz”.



En relación a los destinos de las exportaciones uruguayas, China volvió a ubicarse en el primer lugar. Las ventas a este país fueron de US$ 122 millones, un 79% más que en febrero del año anterior y representó el 25% de las exportaciones totales de bienes.

Brasil y la Unión Europea se ubicaron en el segundo y tercer lugar, con ventas por US$ 111 millones (creció 50% interanual) y US$ 60 millones (cayó 12% interanual), respectivamente.