Las exportaciones uruguayas finalizaron el año 2019 con un crecimiento del 2,2%

Las exportaciones de bienes registraron un incremento de 2,2% al finalizar 2019 en comparación con lo ocurrido el año pasado, según los datos de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), que excluye del análisis las exportaciones que salen del país desde las zonas francas.

El 2019 fue un año con altibajos para las ventas al exterior dado que a lo largo de todo el período se registraron siete bajas mensuales y cinco subas. Al cierre del año, el monto total exportado fue de US$ 7.639 millones, lo que implicó US$ 164 millones más que el año pasado.



En lo que respecta al mes de diciembre, las solicitudes de exportación sumaron US$ 644 millones, un incremento de 9,7% frente al mismo mes del año anterior. Dicho aumento estuvo explicado por mayores compras de carne, soja y lácteos por parte de China, el principal destino de exportación de Uruguay.



Brasil fue nuevamente el segundo destino de exportación más importante con una suba de 8,11% por mayores ventas de plásticos y vehículos. El tercer lugar fue la zona franca de Punta Pereira ubicada en Colonia con un incremento de 37,42% y en cuarto lugar fue Estados Unidos con una caída de 4,19% frente al mismo mes del año pasado.



En relación a los productos exportados, durante todo el 2019 la carne continuó liderando el ranking de exportación por mayores ventas a China y Estados Unidos. El segundo lugar fue para la soja que tuvo un crecimiento de 83,16% (en 2018 tuvo un mal rendimiento por factores climáticos). En tanto, animales vivos fue el que registró la mayor caída en el año por menores ventas a Turquía.



Según los datos de la UEU, en 2019 las exportaciones se dirigieron en su mayoría a Asia, que sigue creciendo en participación y alcanza el 31,2% del total y aumenta más de seis puntos porcentuales respecto a 2018.