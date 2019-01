Fabricantes de automóviles cierran 2018 con caída en ventas en EEUU

"Pese a la reciente turbulencia del mercado, la cifra que tenemos a la mano sugiere una economía que se mantiene en un sólido pie hacia el nuevo año", dijo en una teleconferencia la economista jefe de Ford, Emily Kolinski Morris. "Los consumidores parecen (...) enfocarse en las continuas condiciones positivas de empleo e ingresos".



Los consumidores estadounidenses han dejado de lado gradualmente los vehículos de pasajeros en favor de vehículos deportivos utilitarios (SUV) y camionetas pickup, que son más rentables para las compañías.



Ford Motors Co reportó una caída del 8,8% en las ventas en diciembre, con declives en automóviles de pasajeros, SUV y camionetas pickup. Los despachos de las camionetas pickup F-Series de la firma, la marca más vendida en el país desde la década de 1980, descendieron un 1,8% en diciembre y las de las SUV cayeron un 4,4%.



Ejecutivos de Ford dijeron que la compañía informará ahora sus ventas de manera trimestral como su principal rival, General Motors Co, que decidió dejar de reportar sus ventas mensualmente la primavera boreal pasada, asegurando que la ventana de 30 días era muy corta como para reflejar con precisión las condiciones del mercado.



GM reportó el jueves una caída de las ventas del 2,7% en el cuarto trimestre, con descensos en sus marcas Chevrolet, Cadillac y Buick.



El mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos informó también de caídas en las ventas de algunos de sus vehículos más grandes y populares, como la Chevrolet Suburban, el Cadillac Escalade y el GMC Yukon, todos ellos de altos márgenes.



GM reportó un pequeño descenso en las ventas de su camioneta Silverado en el cuarto trimestre tras actualizar el modelo.



GM espera que las ventas de vehículos nuevos de la industria en Estados Unidos alcancen los 17,3 millones de unidades para 2018, un ligero aumento en comparación con 2017. Y aunque analistas han estimado que el 2019 será un año a la baja en las ventas, las compañías son optimistas con respecto al desempeño del mercado.



"Somos muy optimistas con las camionetas pickup en 2019", dijo en un comunicado Kurt McNeil, vicepresidente de operaciones de ventas en Estados Unidos de GM. "Nos sentimos confiados hacia el 2019 porque tenemos más lanzamientos importantes de camionetas y 'crossover' durante el año y la economía de Estados Unidos está fuerte".



Mientras, las ventas de diciembre de Toyota Morot Corp bajaron un 0,9% frente al mismo mes del 2017. La firma japonesa dijo que los despachos de vehículos de pasajeros declinaron un 16,5%, pero que registró sólidas ganancias en los segmentos SUV y camionetas pickup.



Sin embargo, Fiat Chrysler Automobiles NV registró un incremento de 14% en las ventas del último mes del año, al tiempo que las de Nissan Motor Co Ltd avanzaron un 7,6%.



Las crecientes tasas de interés en Estados Unidos podrían afectar la venta de vehículos, ya que se traducirían en mayores pagos mensuales para los consumidores.



La reciente agitación del mercado bursátil y la incertidumbre sobre el estado de la economía de Estados Unidos también podrían aumentar la cautela de los consumidores a corto plazo.



Si bien las ventas de autos de pasajeros han disminuido rápidamente, se espera que las rentables camionetas pickup y los todoterrenos se mantengan relativamente sólidos a pesar de una disminución general de las ventas.