Cómo Facebook está "matando" el negocio de Snapchat

El crecimiento de usuarios de Snapchat ha sido mínimo desde que salió a bolsa en marzo y sus ingresos son esencialmente un error de redondeo en comparación con los de Facebook: Snap generó U$208 millones para el trimestre, mientras que Facebook registró U$10,3 mil millones, según informa el medio Quartz.



Snap, la empresa matriz de Snapchat, anunció sus ganancias trimestrales ayer, y fueron terribles, en parte, a raíz de Facebook y sus aplicaciones.



Las acciones de la compañía cayeron más del 17% —pasaron de US$2,50, a US$2,60 en cuestión de horas— justo en el momento posterior a se perdieran las expectativas de Wall Street. Las acciones de la compañía no han cotizado por encima de su precio de oferta pública inicial desde el 7 de julio.



Cabe precisar que Facebook intentó comprar Snapchat por US$3 mil millones en 2013, pero fue rechazado por su fundador y CEO, Evan Spiegel, quien parecía creer que podía construir un negocio que compitiera cara a cara con el gigante azul.



La historia

En los años intermedios, Facebook ha intentado una y otra vez imitar múltiples funciones de Snapchat en aplicaciones independientes, pero nunca ha tenido mucho éxito. Eso fue hasta que copió por completo la estructura de 'historias' de Snapchat para sus propias aplicaciones.



El año pasado, Facebook lanzó una función casi idéntica en Instagram, que permite a los usuarios publicar videos cortos o imágenes con filtros y geolocalizaciones para sus amigos, o en sus redes sociales que desaparecen después de 24 horas. Seguidamente, estrenaron las historias de WhatsApp, Facebook Messenger y la misma App de Facebook.



La versión de Instagram ahora tiene más de 300 millones de usuarios diarios, casi el doble de los 178 millones de usuarios que Snapchat tiene en toda su plataforma.



Desde que Facebook copió Snapchat, Snap ha perdido aproximadamente US$3,1 mil millones en los primeros tres trimestres del año, más de lo que Facebook quería comprar desde hace cuatro años.



Los resultados son solo una prueba más de que Facebook no necesita una idea original para ser un gran éxito y que tener la mejor idea no significa tanto como tener la red más grande.

RELACIONADAS WhatsApp Status e Instagram Stories con 300 millones usuarios, casi duplican a Snapchat By Martín Veloz WhatsApp Status e Instagram Stories con 300 millones usuarios, casi duplican a Snapchat WhatsApp Status e Instagram Stories con 300 millones usuarios, casi duplican a Snapchat By Martín Veloz WhatsApp Status e Instagram Stories con 300 millones usuarios, casi duplican a Snapchat WhatsApp Status e Instagram Stories con 300 millones usuarios, casi duplican a Snapchat El siguiente paso: Instagram Stories aparecerán en Facebook By undefined El siguiente paso: Instagram Stories aparecerán en Facebook El siguiente paso: Instagram Stories aparecerán en Facebook By undefined El siguiente paso: Instagram Stories aparecerán en Facebook El siguiente paso: Instagram Stories aparecerán en Facebook