Facturación anual de Mc Donald's cayó 8% 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La multinacional con sede en Chicago informó este miércoles que su beneficio por acción ascendió a US$ 7,54, frente a los US$ 6,37 que ganó en 2017, cuando su beneficio fue de US$ 5.192 millones.



La facturación anual de la firma, por su parte, descendió un 8% y se situó en US$ 21.024 millones.



El consejero delegado y presidente de McDonald's, Steve Easterbrook, consideró "fuertes" los resultados anuales y los atribuyó al esfuerzo de la compañía para modernizar los restaurantes. Esos cambios afectan a Estados Unidos, China y Hong Kong.



Para potenciar las ventas, McDonald's ha apostado por promociones, ofertas de desayuno y combinaciones de productos a bajo precio para intentar que la factura de los clientes sea más alta.



Asimismo, la multinacional ha estado renovando sus instalaciones en Estados Unidos con tecnologías que permiten hacer autoservicio, pero el cierre temporal de los restaurantes ha afectado a sus ventas, señalaron los analistas.



En el cuarto trimestre, el periodo más seguido por Wall Street, las ganancias se duplicaron, pasando de US$ 698,7 millones (US$ 0,87 por acción) en ese periodo de 2017 a US$ 1.415 millones (US$ 1,82 por acción) en el último tramo de 2018.



Como en el conjunto del año, los ingresos también descendieron entre octubre y diciembre de 2018, un 3%, hasta situarse en US$ 5.163 millones.



McDonald's desgranó que las ventas en las tiendas de Estados Unidos aumentaron ligeramente (2,3%) gracias a un mayor gasto de los clientes, "tanto por las combinaciones de productos como por los incrementos en los precios de los menús".



A nivel internacional, las ventas aumentaron un 5,2% y funcionaron especialmente bien los mercados de Reino Unido, Alemania y Australia, mientras que también hubo buenos resultados en Italia, los Países Bajos y Japón.



Los analistas de Wall Street quedaron satisfechos con las cifras de facturación y beneficios de McDonald's, aunque no demasiado con sus ventas en Estados Unidos.



Poco después de la apertura de la sesión bursátil en Nueva York, los títulos de la firma ascendían un 2,57% en el grupo del Dow Jones. En el último año, se ha revalorizado casi un 9% en el mercado.