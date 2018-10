Familia Agnelli ha duplicado sus millones en la Juve gracias a Ronaldo

El aterrizaje de Cristiano Ronaldo en la Juventus ha tenido mayor impacto en el terreno de los negocios que en la cancha. Desde el arribo del portugués al club de Turín, las acciones de la Vecchia Signora han casi duplicado su precio llevando la capitalización de la escuadra desde los US$ 762 millones a mediados de junio, hasta los US$ 1.280 millones con los que cerró la jornada del jueves, con sus títulos como unos de los más transados en el parqué italiano.

Y con esta increíble alza, la familia Agnelli, uno de los clanes más importantes del mundo de los negocios en Italia e ilustre accionista de importantes firmas del país como Fiat Chrysler y Ferrari, ya saca dividendos más que positivos gracias a su participación de un 63,77% en la Juve, escuadra donde Andrea Agnelli figura como presidente desde 2010.

Aunque el fichaje del astro luso significó un gasto de US$ 105 millones para sellar su partida del Real Madrid, la rentabilidad de esta apuesta le ha significado a la familia importantes ganancias, ya que su participación, valorada en US$ 470 millones a mayo de este año, pasó a más de US$ 1.017 millones en un período de solo cuatro meses.