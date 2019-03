Farmacia San Roque adhirió a la marcha del 8M

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8 de marzo es una fecha que desde hace tiempo dejó de ser comercial (aunque nunca debió serlo). Antes era común que se felicitara a las mujeres en su día, les regalaran flores, chocolates, como si fuera un día como el de la Madre o del Padre. Luego se fue entendiendo que no era un día para festejar, sino que tenía mucho más que ver con la reflexión y la reivindicación de los derechos y libertades vulneradas de las mujeres.



En ese contexto, cada 8M se realizan multitudinarias marchas en ciudades de todo el planeta. En nuestro país la concurrencia a la marcha crece año a año, al igual que la trascendencia que se le da en los medios y las redes. Una marcha que nada tiene de festiva, porque a pesar de los avances logrados, la mujer continúa siendo víctima de discriminación, acoso y violencia.



Farmacia San Roque entendió esto desde hace tiempo y ya el año pasado realizó una campaña multimedios que se lanzó el 9 de marzo de 2018, justo el día después. Estuvo al aire 364 días y su objetivo era concientizar sobre la importancia de recordar la lucha por la equidad de género cada día del año, y no solo el 8M (único día que no estuvo al aire).



Este año, fue un poco más allá, solidarizándose y formando parte de la marcha de la manera en que consideramos las marcas deben hacerlo: no estando. Farmacia San Roque, en un hecho inédito, cerró sus locales de 18 de Julio. En las cortinas metálicas de los locales se colocaron carteles con el motivo de estos cierres, como se hace cuando un comercio cierra por razones de fuerza mayor. Estos motivos tenían que ver con datos de la realidad que muestran que aún falta mucho por lograr en la lucha por la igualdad y la libertad de la mujer.



Además, se colocó una batea con productos de cosmética de color violeta, para que todas las que asistan a la marcha pudieran pintar sus labios, caras y uñas de manera libre con el color que identifica la lucha.