FAW se hace fuerte en su apuesta a seguir creciendo

Tras liderar en 2017 las ventas de vehículos 0 km entre las marcas chinas, FAW sumó un nuevo modelo en su apuesta a seguir creciendo en Uruguay donde ya tiene 10 años de presencia de la mano de la empresa Kaitazoff Motors. Con el nuevo A50 FAW da un salto en diseño, prestaciones y performance, para continuar con el suceso que tuvo el sedán N5 con más de 3000 unidades comercializadas a nivel local, destacó Kaitazoff Motors.



“En estos 10 años en Uruguay, la marca FAW tiene una trayectoria, hay confianza en el importador y el respaldo del servicio técnico de postventa y la disponibilidad de repuestos, junto a la red de concesionarios, todos aspectos que hacen a la marca más allá de presentar vehículos a precios competitivos con atractivos diseños”, dijo en diálogo con El País el director Vladimir Kaitazoff.



El plan de negocios en franca expansión de FAW también recibe el impuslo de su creciente participación en el segmento de los SUV y los vehículos utilitarios, mientras define el próximo lanzamiento de un nuevo camión.



Mientras tanto, el FAW A50 es la nueva opción entre los vehículos sedanes. Con una identidad típica del diseño europeo, FAW A50 está equipado con un motor de 1500 cc, 16v y 112 hp de potencia, asociado a una caja manual de cinco velocidades. El desempeño del motor también se destaca con un rendimiento promedio de 17 km/litro según las especificaciones técnicas de FAW,



En el capítulo seguridad de serie llega con doble airbag frontal y cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema antibloqueo de ruedas (ABS), reparto electrónico de frenada (EBD), ancaljes isofix y columna de dirección colapsable. La capacidad de baúl, un aspecto clave en la categoría sedán, es de 480 litros, que se puede ampliar gracias a la configuración del asiento trasero (40/60). En tanto, la versión Luxury y Wagon suman volante

multifunción, sistema de control de tracción y también de estabilidad, así como la asistencia en pendientes, cámara de reversa y computadora de a bordo. El techo del A50 Wagon es de cristal con apertura eléctrica y los asientos son tapizados en cuero.



Los precios lanzamientos son los siguientes: US$ 16.990 (Comfort), US$ 18.990 (Luxury) y US$ 20.990 (Wagon).