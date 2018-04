Acciones de Netflix tocaron máximo histórico tras aumento de suscripciones

Sus títulos subían un 9,5%, a US$ 337,3, obteniendo un impulso extra luego de que al menos 12 corredurías aumentaron el precio objetivo por los papeles. JP Morgan fue la más alcista, elevando sus proyecciones hasta los US$ 385.



"La fortaleza del contenido de Netflix y el cambio global y secular al entretenimiento por internet están respaldando el alza de los suscriptores", escribió en una nota Doug Anmuth, analista de JP Morgan.



La capitalización de mercado de la compañía se aproximó a los US$ 146.000 millones en el máximo intradía de la acción. Los títulos se han disparado cerca de un 60% este año, convirtiéndose en las de mejor desempeño en el índice S&P 500.



Netflix agregó 1,96 millones de suscriptores en Estados Unidos en el primer trimestre, comparado con los 1,42 millones del año anterior. Asimismo, agregó 5,46 millones de suscriptores en sus mercados internacionales, frente a los 3,53 millones del año anterior. Ambas cifras superaron el promedio de expectativas de los analistas.



"Creemos que la amplitud de la oferta de contenido de Netflix está logrando grandes dividendos en términos de sumar y retener suscriptores", escribió Mark Mahaney, analista de RBC Capital Markets.



Aunque Netflix —que planea invertir alrededor de US$ 8.000 millones en contenido este año— lidera la competencia, se enfrenta a la dura competencia de Hulu, Apple Inc y el sistema prime video de Amazon.com Inc . Todos están invirtiendo con fuerza para mejorar sus contenidos, lo que ha llevado a un aumento de los precios.



Analistas dijeron que Netflix se está beneficiando también de un amplio abanico de acuerdos con operadores inalámbricos y proveedores de internet, que están sumando la firma de emisión de videos a sus ofertas de servicio.



[EN BASE A REUTERS]