Acciones de Tesla sufren fuerte descenso tras anuncio de retiro de la bolsa

Durante la jornada bursátil del jueves, las acciones de Tesla estuvieron prácticamente en descenso constante y acumularon una pérdida del 4,83%, por lo que cerraron la sesión con un valor de US$ 352,45.



A la pérdida del jueves se suma otra baja del día anterior, aunque menos drástica, del 2,43%.



Por lo tanto, al cierre de la pasada jornada, el valor de las acciones de Tesla quedaban ya por debajo de los US$ 355,50 dólares a los que estaban el martes cuando Musk comenzó a tuitear sus planes para la compañía, lo que desató confusión y un fuerte ascenso en su valor.



La caída de Tesla de los dos últimos días se produce después de que el empresario, conocido por su carácter errático e innovador, haya sido criticado por numerosos analistas, que cuestionan si el anuncio de Musk en Twitter era fidedigno o si tenía sólo como objetivo espolear las acciones del fabricante de coches eléctricos, lo cual sería ilegal.



Aunque el plan de Musk de salir de bolsa fuera real, los expertos también se plantean si las normativas permiten anunciar a los inversores una decisión de ese tipo a través de una red social.



De hecho, medios como el Wall Street Journal informaron que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) había interrogado a Tesla sobre el anuncio de Musk.



El jueves, sin embargo, el medio especializado CNBC informó que el consejo directivo de Tesla tiene previsto reunirse la semana que viene para planificar su salida de bolsa, con lo que se confirmaría la veracidad de las declaraciones de Musk.



Además, reveló que los directivos habrían solicitado a Musk que se retire del proceso para poder analizar la viabilidad de la retirada de Tesla de Wall Street, que según el empresario se produciría con la venta de las acciones a inversores privados a un precio de US$ 420 dólares cada una.