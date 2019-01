Aguinaldo: ¿cuándo se cobra, cómo calcularlo, en qué invertir?

Llega uno de los momentos más esperados de diciembre: el del pago del aguinaldo. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la fecha límite que tienen las empresas para pagarlo? Y, lo más relevante, ¿qué se puede hacer con él?

El aguinaldo es el sueldo anual complementario que reciben los trabajadores dependientes del sector público y privado y que se cobra en dos fracciones: una en junio y la otra en diciembre.

El que se cobra en junio es el generado entre el 1° de diciembre del año previo y el 31 de mayo de este año. El de diciembre es el generado entre el 1° de junio y el 30 de noviembre y debe abonarse antes del 20, así que el próximo jueves es la fecha límite.

Para tener una idea de cuánto se cobrará de aguinaldo, se puede estimar como similar a la mitad del sueldo.

La pregunta: cómo se calcula el aguinaldo a percibir?, ¿qué factores pueden afectar su monto?

La respuesta: Hay que sumar los sueldos y dividirlos entre 12



Para saber cuánto le corresponde de aguinaldo debe sumar todas las remuneraciones que su empleador le pagó en el período (en este caso junio-noviembre), y luego dividir ese monto entre 12. El resultado será el aguinaldo que le toca. Si para el cálculo tomó el salario nominal, sepa que el pago lleva descuentos jubilatorios y de salud.



Si durante el período en que se contabiliza —junio-noviembre— el trabajador estuvo de licencia por maternidad o paternidad, o no concurrió a su empleo por certificación médica, esta ausencia se notará en el "tamaño" de su aguinaldo. De todas formas, al pasar raya no tendrá un aguinaldo inferior puesto que el Banco de Previsión Social (BPS) lo incluyó al pagarle la prestación.



La ley de 1960 que instauró el "sueldo anual complementario" (en un principio se otorgaba de una sola vez y no se dividía en dos, lo que cambió a partir de 1976) define que para su cálculo "se considerará sueldo o salario y la totalidad de las prestaciones en dinero originadas en la relación de trabajo que tengan carácter remuneratorio". Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores rurales las prestaciones en especie que reciben (como alimentación y vivienda) también se cuentan dentro del salario y, por tanto, se tienen que agregar al calcular el aguinaldo.