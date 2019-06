Analistas evalúan mercado argentino 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"De acuerdo con nuestro análisis, ninguna de las tres principales alternativas políticas tiene un buen diagnóstico de los problemas macroeconómicos argentinos. Ninguna de las tres alternativas políticas parece entender que Argentina se encuentra en trayectoria de crisis, y mucho menos parece comprender la magnitud de la crisis que hay en el horizonte", estimó la consultora Economía & Regiones.



Por otro lado, la consultora Delphos Investment dijo en un informe: "El riesgo político y el contexto internacional nos hacen creer que la renta variable argentina no paga hoy el riesgo que se asume".



"De cara al próximo ciclo presidencial la performance económica dependerá de la capacidad del gobierno electo de disipar las dudas respecto al repago de la deuda pública", dijo Ecolatina en un informe.



Agregó que "el actual esquema de pagos con el FMI establece que Argentina debería pagar 52 mil millones de dólares entre 2021 y 2023 y se descuenta que el país no podrá recurrir al mercado para tomar deuda en esa magnitud. Esto implicaría la necesidad de repensar el cronograma de pagos con el organismo".



"Frente a la corrida contra el dólar, que sólo se puede esperar que se profundice en los siguientes meses, la pérdida de Reservas se torna preocupante: el riesgo de no poder afrontar los pagos de la deuda externa se acrecienta a la vez que se profundiza la inestabilidad sistémica de la economía nacional, tanto para lo que resta de esta gestión de Gobierno como para el Gobierno que comience luego del 10 de diciembre", dijo Arnaldo Bocco, Director del Observatorio de Deuda Externa (ODE), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).



El Centro de estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres estima para abril una caída de la inversión del 15,6% anual, medido en términos de volumen físico (descontando el efecto de los precios), por lo que el acumulado de los primeros cuatro meses del año muestra una contracción de 15,3%.



"La próxima administración asumirá sin que se haya resuelto el problema de la inflación, pero sin problemas de atraso cambiario", dijo Fundación Mediterránea en un informe.



Añadió que "las deudas de corto plazo del Banco Central (Leliq) serán un problema a resolver, para desinflar expectativas de devaluación y de elevadas tasas de interés. Pero el stock de estos pasivos se encuentra muy por debajo de los elevados ratios de fin de 2017. Además, la economía se encuentra desmonetizada, por lo que el problema del stock de Leliq puede en parte ser resuelto por una recuperación de la demanda de dinero".



Un informe de la universidad UADE señala que "es de esperar que los precios de los automóviles (en Argentina) sigan acompañando el ritmo de la devaluación. Será necesario esperar la recomposición del poder adquisitivo para reducir el ratio salario/precio que facilita el acceso a un 0 km".



"Durante el primer trimestre del año se han registrado algunas señales de estabilización del poder adquisitivo de los salarios al mismo tiempo que la tasa de destrucción de empleo registrado se ubica en valores considerablemente menores a los de la segunda mitad del año 2018. Si la política económica logra mantener la estabilidad del dólar conseguida en el último mes, la mejora de las condiciones laborales se consolidaría", señaló Invecq Consulting en un informe.



En base a Reuters