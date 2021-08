La apuesta del gobierno para el desarrollo, en un ámbito donde Uruguay destaca

El gobierno uruguayo trabaja en diferentes políticas que le permitan al país retomar el crecimiento económico tras el impacto sufrido por la pandemia del COVID-19. El foco principal está puesto en la generación de empleo, en la captación de inversiones con impacto socio ambiental positivo y en alcanzar una política financiera que sea sustentable de manera que contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco del taller virtual sobre Finanzas e Inversiones Sustentables organizado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, manifestó que los criterios de desarrollo sostenible “tienen una importancia creciente” en las decisiones de inversión de la comunidad a nivel global, por lo que el gobierno “está comprometido a integrar esos financiamientos con los objetivos ambientales de prevención del cambio climático”.

En este sentido, la jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que dado que “la ambición y el cumplimiento de las políticas ambientales” tienen cada vez más incidencia en el acceso y los costos de financiamiento de la deuda soberana, el gobierno trabaja “activamente” en diseñar un bono soberano que esté vinculado a los indicadores ambientales y que contemple los compromisos de cambio climático que el país asumió en el Acuerdo de París.



Según explicó Arbeleche, la emisión de un bono sostenible “requiere de un esfuerzo país” y de un trabajo “multidisciplinario, interministerial y de largo aliento”, a diferencia de los bonos soberanos globales en los que el MEF es el único responsable de su diseño, ejecución y monitoreo.



“Creemos que hay margen para innovar en el campo de las finanzas sostenibles soberanas y estamos comprometidos a avanzar en esta dirección”, afirmó la ministra.

En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible en la que estableció 17 objetivos entre los que se destacan el combate al cambio climático, la defensa del medio ambiente, la eliminación de la pobreza, entre otros. Al igual que con el Acuerdo de París, Uruguay se comprometió a cumplir con esa agenda mundial, lo que según Arbeleche implicará “grandes esfuerzos del gobierno y también del sector financiero y el sector empresarial privado en su conjunto”.



De acuerdo con la ministra, para poder cumplir con los ODS “es necesario movilizar recursos financieros públicos y privados, hacia inversiones que permitan transitar hacia una economía justa e inclusiva, baja en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente a los efectos del cambio climático”.



Para poder enfrentar ese desafío, según Arbeleche es clave contar con un ecosistema financiero que pueda “atraer y canalizar cursos inteligentes de capital local e internacional” que no solo apoyen la innovación, sino también la reconversión de sectores y actividades económicas que sean compatibles con el desarrollo sostenible en el mundo pospandemia.

En ese sentido, Arbeleche anunció que el MEF y el Banco Central (BCU) recibieron el apoyo del BID y el sistema de las Naciones Unidas para convocar a las diferentes entidades del sector financiero y del mercado de valores de Uruguay para conformar “de forma voluntaria” un espacio de diálogo en el que se definirán e implementarán las principales políticas de la agenda de finanzas sostenibles del país.



“Conseguir las transformaciones necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible requerirá de la participación decidida del sistema financiero, que incorpore más activamente los criterios de sostenibilidad en las decisiones de crédito e inversión, apoyando modelos de negocios, modelos financieros viables y escalables, con impacto social y ambiental”, detalló Arbeleche.

En relación a la creación de dicha mesa de coordinación, el presidente del BCU, Diego Labat dijo que es “un hito” y que en los últimos días el regulador se ha comunicado con las principales asociaciones del sistema financiero “para que se comprometan a acompañarnos en este emprendimiento”. Labat afirmó que en las próximas semanas se firmará un compromiso entre las diferentes organizaciones para desarrollar una agenda sustentable del sistema financiero.

Sobre la mesa de coordinación, el presidente del BCU manifestó que ese será “el espacio permanente de diálogo y coordinación para que las entidades públicas y privadas del sector financiero y del mercado de capitales definan la agenda y “formulen y ejecuten la hoja de ruta que permitirá tener un sistema financiero capaz de acompañar la transición hacia una economía justa, baja en carbono y resiliente al clima”.



De acuerdo con Labat, el BCU “tiene que empezar a tomar un liderazgo dentro del sistema” financiero para promover las finanzas sustentables y pensar en el crecimiento del país a largo plazo.

Integración del BCU con centrales

El presidente del BCU y la ministra de Economía manifestaron que el Central se integró a una red compuesta por otros bancos centrales del mundo con el objetivo de “enverdecer” el sistema financiero internacional. La adhesión a la Network for Greening the Financial System (NGFS) tiene como objetivo asegurar criterios de sustentabilidad en la gestión de las reservas de los bancos centrales. Según explicó Labat, la red tiene “objetivos ambiciosos” para recorrer el camino de las finanzas sostenibles. En tanto, Arbeleche señaló que la adhesión del BCU a la red “apunta a mejorar el papel del sistema financiero para gestionar los riesgos y movilizar capital para inversiones verdes bajas en carbono”.