Aramco fija en US$ 8,5 la acción en mayor salida a Bolsa de la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La petrolera saudí Aramco, la empresa con más beneficios del mundo, fijó el jueves el precio de la acción en 32 riales saudíes (US$ 8,5) para asegurar una salida de más de US$ 26.500 millones en la operación de venta pública de acciones (opv) más grande de la historia.

El precio definitivo de la acción fue fijado después de que en la medianoche del 4 de diciembre finalizara el periodo de suscripción de acciones para instituciones, que han solicitado títulos por un valor de 397.000 millones de riales saudíes (US$ 106.000 millones), según informaron fuentes de la operación.

Estas solicitudes junto a las de los inversores individuales, cuyo plazo de suscripción concluyó el pasado 28 de noviembre suman un total de 446.000 millones de riales saudíes (US$ 119.000 millones).



Las solicitudes han superado con creces las expectativas de la empresa, ya que representan el 465% de lo que había ofertado, sin embargo de momento no ofrecerá más del 1,5% de su capital (1% para las instituciones y 0,5% para los clientes individuales).



Los suscriptores tendrán que abonar las acciones antes del 8 de diciembre y la empresa tiene hasta el 12 de diciembre para devolver el monto de las suscripciones excedentes.



A partir de esa fecha, las acciones saldrán a la bolsa de Riad, Tadawul, cuando esta institución haga un anuncio oficial al respecto.



Aramco se reserva un derecho de compra y de ofertar más acciones hasta los 3.450.000.000 títulos durante los 30 primeros días.

De ofertar esas acciones extra, la empresa recaudaría hasta 110.400 millones de riales saudíes (US$ 29.400 millones), frente más de US$ 25.600 millones que se propuso en un primer momento.



La mayor petrolera del mundo garantiza así una opv de dimensiones superiores a la de Alibaba (US$ 25.000 millones) por un 1,5% de las acciones.



Aramcó logró un beneficio neto de US$ 111.100 millones en 2018, según estimaciones de las

La salida a la bolsa de Aramco se vio retrasada por ataques contra sus refinerías. Foto: Reuters.

El pasado agosto, Aramco hizo públicos por primera vez sus resultados, anunciando un beneficio neto de US$ 46.938 millones en el primer semestre de 2019.



La marca supuso, sin embargo, un 11,3% menos que la del mismo período del año anterior, debido principalmente al descenso de los precios del crudo.



Aramco es el mayor productor de petróleo del mundo, con el 10% del suministro mundial, pero su salida a bolsa se vio retrasada en varias ocasiones y empañada el pasado septiembre por un ataque con drones y misiles contra dos de sus refinerías, que obligaron al gigante petrolero a suspender temporalmente el 50% de su producción.



Pese al éxito en las cifras quedan muchas sombras alrededor del periodo de suscripciones debido a la falta de interés por parte de inversores internacionales, algo que ha suplido el gran empuje de suscriptores saudíes y regionales.



La opv busca recaudar financiación para los proyectos del plan Vision2030, un ambicioso programa de diversificación económica con ramificaciones en construcción, tecnología, medio ambiente y otros sectores para huir de la gran dependencia del reino del petróleo.



De momento, las acciones sólo saldrán a la venta en la bolsa saudí Tadawul, que anunció esta semana que limitará el peso de los valores de sus índices para que ninguna compañía represente más de un 15 % y así evitar que grandes empresas como Aramco distorsionen los selectivos.